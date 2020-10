Landwirtschaft als Arbeitgeber - Kauf heimischer Produkte schafft Arbeitsplätze

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 24. Oktober 2020 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Streuobstwiesen, weite Felder, Bauernhöfe - die Landwirtschaft prägt in Österreich nicht nur das Landschaftsbild, sondern auch die heimische Arbeitswelt. Mit kleinen Veränderungen könnte der Arbeitgeber Landwirtschaft noch weiter gestärkt werden, das zeigt eine aktuelle Studie des WIFO im Auftrag der Landwirtschaftskammer Österreich. Demnach würde die Verringerung der Importe von Agrargütern und Lebensmitteln um einen Prozent, tausende neue Arbeitsplätze schaffen und 140 Millionen Euro an Wertschöpfung bewirken. Das Land und Leute Team ist auf Lokalaugenschein bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ober-Grafendorf in Niederösterreich.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 24. Oktober:

*Publikumsliebling gesucht.

In der zweiten Runde der Land und Leute Favoritenwahl treffen die nächsten Bundesländer aufeinander: die Initiative „Gemüse ohne Kilometer“ aus Vorarlberg, die auf regionalen Anbau setzt und eine Fischzüchterin aus Kärnten mit ihren Fischspezialitäten.

*Kräftige Reserve.

Seit 10 Jahren gibt es für kräftige Grüne Veltliner die Herkunftsbezeichnung DAC Reserve - eine Reportage aus Hohenwarth und Röschitz im Weinviertel.

*Feine Wolle.

Am Bürserberg in Vorarlberg besuchen wir die Mohairziegenzucht der Bergbäuerin Tanja Moser, eine der größten Herden Österreichs. Sie verarbeitet die Wolle und Milch der Ziegen.

