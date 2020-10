Die erste zertifizierte Thalasso-Region Europas findet sich an der niedersächsischen Nordseeküste

Niedersachsens Gesundheitstourismus punktet mit hoher Qualität und weit mehr als „nur“ den klassischen Wellnessangeboten.

Wien/Hannover (OTS) - Stress ist für viele Menschen heutzutage ein ständiger Begleiter geworden, die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen verstärken die Sehnsucht nach einer sicheren Auszeit. Niedersachsen im Norden Deutschlands ist der ideale Sehnsuchtsort, um sich und seinen Lieben diese sichere und gesunde Auszeit zu gönnen.

„Ausgezeichnete“ Angebote in ganz Niedersachsen

Im niedersächsischen Norderney, das zur ersten zertifizierten Thalasso-Region Europas gehört, steht das bade:haus Norderney, seines Zeichens das größte Zentrum für Thalasso-Anwendungen in Deutschland. Besonders Gäste mit Atemwegs- oder Hautproblemen lindern ihre Beschwerden mit diesen Anwendungen aus Meerwasser, Schlick und Algen. Darüber hinaus finden sich an der Nordseeküste zahlreiche staatlich geprüfte Heilbäder und Kurorte – im gesamten Bundesland sind es mehr als 100. Da findet sich bestimmt für jeden Geschmack und jede Vorliebe die passende Anwendung.

Exotik ganz ohne Langstreckenflug

Während man sonst glaubte, unter 10 Stunden Fluganreise sei kein exotisches Spa-Treatment zu haben, zeigt sich nun, dass das Gute oft so nah liegt. In weniger als 10 Stunden Eigenanreise finden Sie sich zum „Shinrin Yoku“ in den Buchenwäldern des Osnabrücker Lands wieder. Das japanische Waldbaden ist nachweislich zur Burnout-Prävention geeignet, weil es erhöhten Blutdruck senkt und das Immunsystem stärkt. Gerade im Herbst die ideale Freizeitgestaltung! Wem der Sinn nach noch mehr „Weltreise“ steht, fährt weiter in die Lüneburger Heide. Dort finden sich indianische Schwitzhütten und hawaiianische Lomi-Lomi-Massagen zur körperlichen und geistigen Entspannung.

Natürliche Gesundmacher

Die zahlreichen zertifizierten Wander- und Trekkingwege, die im Herbst durch bunt gefärbte Wälder im Harz führen, sind ganz natürliche Gesundmacher für jedes Fitnesslevel. Radfahrer kommen auf eigenen Wegen ebenso in den Naturgenuss wie Tierliebhaber: Lama-Trekking und Reitwege führen entlang einsamer Pfade mitten durch die naturbelassenen Landschaften. Und wer immer noch nicht genug für seine Gesundheit getan hat, rundet seinen Niedersachsen-Aufenthalt mit Algensuppe und -salaten noch richtig ab.

