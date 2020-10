A3 SPORT neuer Verbandspartner in Tschechien und Slowakei

Mit Anfang September zählt A3 SPORT mit insgesamt 75 Stores in Tschechien, der Slowakei und Deutschland zu SPORT 2000.

Ohlsdorf (OTS) - Der Schulterschluss mit dem neuen Verbandspartner stärkt den Sportfachhandelsverband in den beiden Nachbarländern und schafft Synergien online und offline. Eine Verbindung, die beide Marken in den Ländern stärkt. „Durch die Kooperation mit A3 SPORT bauen wir unsere Präsenz in Tschechien und der Slowakei weiter aus. Die bestehenden Stores befinden sich in top Lagen und sind in allen namhaften Einkaufszentren der beiden Länder vertreten. Zudem profitieren wir am österreichischen Markt von dem bereits gut etablierten A3 SPORT Onlineshop“ , erklärt Dr. Holger Schwarting, Vorstand SPORT 2000 Österreich, die Vorteile der Partnerschaft und ergänzt: „Die Händler von A3 SPORT sind für die Gruppe eine ideale Ergänzung, da kaum Sortimentsüberschneidungen mit den bestehenden 66 SPORT 2000 Händlern in Tschechien und der Slowakei bestehen.“ Die insgesamt 69 Stores, mit einer durchschnittlichen Größe von 370 m2, werden einem neuen Branding unterzogen, das beide Marken berücksichtigt. Durch die Partnerschaft verdreifacht sich der Marktanteil von SPORT 2000 in den beiden Ländern und beträgt in Tschechien 12 % (zuvor 3 %) und in der Slowakei 18,4 % (zuvor 7,4 %).

