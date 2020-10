Landesstraße L 7148 im Bereich Hinterkogel saniert

Ausbau Landesstraße L 6169 Wiesergraben mit Geh- und Radwegerrichtung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahn der Landesstraße L 7148 wurde im Bereich Hinterkogel im Gemeindegebiet von Maria Laach am Jauerling auf einer Länge von 550 Metern saniert. In Anwesenheit von Gerhard Karner, 2. Präsident der NÖ Landtages, konnten kürzlich die Arbeiten abgeschlossen werden. Mit Kosten von 157.000 Euro (Land Niederösterreich 155.000 Euro, Marktgemeinde Maria Laach 2.500 Euro) führte die Straßenmeisterei Pöggstall unter Beiziehung von Baufirmen der Region die Arbeiten in einem Zeitraum von rund zehn Wochen durch.

Zu Beginn erfolgte eine Verbreiterung der Fahrbahn auf fünf Meter und im Bereich der Kurven auf sechs Meter. Der Straßenunterbau wurde teilweise erneuert sowie der Straßenkörper mit einer 20 Zentimeter starken ungebundenen Tragschichte verstärkt. Anschließend wurde eine neue Tragschichte aufgetragen und abschließend das Bankett dem Neubestand wieder angepasst. Zudem wurde eine Leerverrohrung für den Lichtwellenleiter mitverlegt.

Die Fahrbahn der Landesstraße L 6169 in Wiesergraben im Gemeindegebiet von Gresten-Land wurde erneuert und ein Geh- und Radweg errichtet. In der Vergangenheit kam es aufgrund der geringen Fahrbahnbreite beim Begegnungsverkehr von Fahrzeugen immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. Um die Sicherheit auch für die schwächeren Verkehrsteilnehmer maßgeblich zu erhöhen, wurde im Zuge der Baumaßnahmen ein rund 710 Meter langer Geh- und Radweg mit einer Breite von zwei Metern errichtet, der ab dem Feuerwehrhaus Wiesergraben in Richtung Maria Seesal verläuft, wo er an den bestehenden Radweg anbindet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 570.000 Euro, davon entfallen auf das Land Niederösterreich etwa 400.000 Euro und auf die Gemeinde Gresten-Land 170.000 Euro.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

