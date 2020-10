Starkes Signal von Österreichs Next Generation: TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2020 – Short-List

Live Stream TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis Galaabend, 11. November 2020, 19.30 Uhr aus dem TU Wien Kuppelsaal.

Wien (OTS) - 80 Bewerbungen gab es für den heurigen TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis. Neun Kandidatinnen und Kandidaten haben die erste wichtige Etappe am Weg zum diesjährigen TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis genommen.

Short List TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2020

In der Kategorie „Universitäten/Fachhochschulen“ setzten sich mit DI Lara Bettinelli, DI Dr. Daniel Cornel und Dr. Ramin Hasani unter allen Bewerbern gleich drei Absolventen der TU Wien durch.

In der Kategorie „HTL-Abschlussarbeiten“ freuen sich die Maturantenteams Jakob Buchsteiner, Thomas Eibl, Sebastian Neuhofer und Moritz Taferner, HTBLuVA Salzburg, Bernhard Gantner, Raphael Ott und Ralf Pfefferkorn, HTBLuVA Rankweil, sowie Leonhard Hofbauer, Daniel Pöchhacker, Jakob Steiner und Matthias Teufel, HTL Waidhofen/Ybbs, über eine Nominierung.

In der Kategorie „Unternehmen“ schafften es drei innovative Projekte in die Finalphase: eguana GmbH, ÖBB-Infrastruktur AG und Wiener Linien GmbH & Co KG.

TÜV AUSTRIA Publikumspreise

Für die beliebten TÜV AUSTRIA Publikumspreise sind insgesamt vier Projekte nominiert.

In der Kategorie „Universitäten/Fachhochschulen“ DI Antonia Dimas, BOKU Wien, und DI Dr. Lisa Mitterhuber, Montanuniversität Leoben.

In der Kategorie „HTL-Abschlussarbeiten“ Johanna Regl und Johannes Lindhorn, HTL Braunau, sowie Vinzenz Geiger. Kilian Gross und Jakob Merz, HTL Bregenz.

LIVE STREAM 11. November 2020 – Galaabend im Kuppelsaal der TU Wien

Die Siegerprojekte werden am 11. November 2020, 19.30 Uhr, im Kuppelsaal des TU Wien-Hauptgebäudes am Karlsplatz präsentiert. Die Publikumspreise werden in einem großen Online-Voting ermittelt.

Für die beste Diplomarbeit, Masterarbeit oder Dissertation gibt es 8.000 Euro, 5.000 Euro gehen an das HTL-Siegerprojekt, 2.000 Euro für das siegreiche technisch-innovative Unternehmensprojekt.

TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis 2021

m kommenden Jahr geht der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis in seine 10. Auflage! Bewerbungen sind bereits ab jetzt herzlich willkommen!

Live Stream, Infos und Einreichungen: tuvaustria.com/wissenschaftspreis

Datum: 11.11.2020, 19:30 - 21:30 Uhr

Ort: LIVE STREAM | ONLINE-EVENT, Österreich

