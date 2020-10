Der Kubernetes-Cluster von next layer – einfach, sorgenfrei und hochverfügbar

next layer bietet mit dem hochverfügbaren Kubernetes-Cluster die perfekte Container-Lösung für Produkte mit besonders hohem Sicherheitsanspruch

Hochverfügbarkeit, Sicherheit und der Standort Österreich waren die Kernanforderungen an die Container-Lösung, ein Anspruch, den der Kubernetes-Cluster von next layer voll erfüllt Mag. Susanne Stein-Pressl, Geschäftsführende Gesellschafterin MANZ

Wien (OTS) - Der ISO 27001-zertifizierte österreichische Internet- und Infrastructure Service Provider next layer präsentiert mit seinem Kubernetes-Cluster eine perfekte Container-Lösung für Produkte mit besonders hohem Sicherheitsanspruch. So vertraut beispielsweise auch MANZ bei Planung, Umsetzung und Betrieb seiner MANZ Cloud auf next layer.

Seit 2004 entwirft und betreibt der eigentümergeführte österreichische Internet Service Provider next layer individuelle und perfekt angepasste Lösungen für Netzwerk- und Serverinfrastrukturen von Geschäftskunden. Das Unternehmen verfügt über eine selbst betriebene Glasfaserinfrastruktur in Wien, Netzwerkknoten in den Landeshauptstädten und im benachbarten Ausland sowie eigene Rechenzentrumsflächen an mehreren Standorten. next layer ist ISO 27001-zertifiziert und Träger des Österreichischen Staatswappens. Nun hat das IT-Systemhaus mit Kubernetes-Cluster ein neues Produkt gelaunched – aufgeteilt auf gleich drei Rechenzentren und besonders hochverfügbar.

Das Container-Management-System Kubernetes – eine Erfolgsgeschichte

Das von Google entwickelte Container-Management-System Kubernetes ist innerhalb kurzer Zeit zu einer der größten Erfolgsgeschichten in der Open-Source-Historie geworden. Unter Kubernetes versteht man ein gemanagtes Container-Service, welches den Aufbau von Microservice-Architekturen ermöglicht. Docker und Kubernetes sind in aller Munde – während Docker als Plattform für Container verwendet wird, ist Kubernetes für die übergeordnete Orchestrierung zuständig. Die beiden Technologien ergänzen sich perfekt.

Der Kubernetes-Cluster von next layer befindet sich redundant und mit hoher Verfügbarkeit aufgeteilt auf drei Rechenzentren in Wien. Kernzielgruppen sind sowohl Softwareentwickler, die schnell selbstständig neue Versionen zur Verfügung stellen wollen, als auch IT-Abteilungen, die Ihre Software hochverfügbar auf Container-Lösungen betreiben wollen. Neben Infrastrukturdienstleistungen bietet next layer auch Consulting und Unterstützung im Aufbau von Kubernetes-Lösungen an. Auf Wunsch übernimmt next layer auch die komplette Betriebsführung, damit Kunden sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

MANZ vertraut auf den Kubernetes-Cluster von next layer

Der Wiener Fachverlag MANZ bietet seit 2019 eine eigene Cloud-Lösung für Anwälte, Steuerberater und andere sicherheitsbedachte Berufsgruppen. Bei Planung, Umsetzung und Betrieb vertraut MANZ auf die Kompetenz von next layer. Um die höchst anspruchsvollen Bedürfnisse der User an die MANZ Cloud abzudecken, hat sich der Kubernetes-Cluster von next layer als perfekt geeignet herausgestellt. Die flexible Handhabung sowie die Einbindung von Storage on Demand sind Kernpunkte der Lösung.

„Hochverfügbarkeit, Sicherheit und der Standort Österreich waren die Kernanforderungen an die Container-Lösung, ein Anspruch, den der Kubernetes-Cluster von next layer voll erfüllt“ , sagt Mag. Susanne Stein-Pressl, Geschäftsführende Gesellschafterin MANZ.

Die Vorteile des Kubernetes-Cluster von next layer

Skalierbarkeit: Rasche und unkomplizierte Reaktion auf hohe Nachfrageschwankungen von Services wie Webdienste oder zeitgesteuerter Aufgaben

Rasche und unkomplizierte Reaktion auf hohe Nachfrageschwankungen von Services wie Webdienste oder zeitgesteuerter Aufgaben Schnelligkeit : Schnelles Starten oder Beenden von Containern, da diese jeweils einen eigenständigen Prozess bilden

: Schnelles Starten oder Beenden von Containern, da diese jeweils einen eigenständigen Prozess bilden Effizienz: Effiziente Nutzung von Compute-Ressourcen durch Container und granular eingestellte CPU- und Speicherauslastung durch Prozessisolierung

Effiziente Nutzung von Compute-Ressourcen durch Container und granular eingestellte CPU- und Speicherauslastung durch Prozessisolierung Standortunabhängig: Einheitliche Ausführung von Container in jeder Umgebung, da Codes zusammen mit den Konfigurationsdateien und Abhängigkeiten verpackt sind

Einheitliche Ausführung von Container in jeder Umgebung, da Codes zusammen mit den Konfigurationsdateien und Abhängigkeiten verpackt sind Persönliche Beratung und Consulting

und Consulting 24×7-Support

