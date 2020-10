Belkin präsentiert sein leistungsstärkstes, für die iPhone 12 Modelle optimiertes, mobiles Zubehör

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Belkin BOOST?CHARGE(TM) und SCREENFORCE(TM) Portfolios werden mit dem drahtlosen MagSafe Zubehör und brandneuem Displayschutz erweitert.

Belkin, die Connected-Things-Sparte innerhalb der fusionierten Unternehmen Belkin International und Foxconn Interconnect Technology (FIT) (HK: 6088) hat heute neue Produkte in den Bereichen mobile Stromversorgung, Displayschutz und Zubehör vorgestellt, die speziell für das iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max konzipiert wurden.

Mit Belkins mobilem Zubehör können die neuesten innovativen Features der iPhone 12 Modelle optimal zum Einsatz kommen. So gibt es beispielsweise Geräte zum sicheren, drahtlosen Laden mit 15 Watt, die kompatibel mit dem neuen MagSafe System sind, mehr Displayschutz aus flexiblem und belastbarem Glasmaterial und eine praktische Möglichkeit zum freihändigen Nutzen des iPhones während des Fahrens im Auto.

"Die Zusammenarbeit mit Apple hat uns die Möglichkeit gegeben, Zubehör zu entwickeln, das genau auf die persönlichsten Geräte unserer Kunden abgestimmt ist," sagt Steven Malony, Senior Vice President und General Manager von Belkin International. "Wir freuen uns, Konsumenten zu begeistern, indem wir Ihnen Technologie zur Verfügung stellen, um sich mit den Dingen zu verbinden, die ihnen wichtig sind. Wir können es kaum erwarten, dieses neue Zubehör für iPhone User vorzustellen."

MagSafe Zubehör

BOOST?CHARGE(TM) PRO MagSafe 3-in-1 drahtloses Ladegerät

Bei der Entwicklung des drahtlosen BOOST?CHARGE(TM) PRO MagSafe 3-in-1-Ladegeräts standen Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit zentral. Es liefert eine Leistung von 15 W zum drahtlosen Laden und ist kompatibel mit MagSafe. Über Magnetfelder, die die Ladespule des iPhone umgeben, kann eine perfekte Verbindung mit Zubehör und Lösungen zum drahtlosen Laden hergestellt werden, sodass das iPhone immer richtig ausgerichtet ist. Das drahtlose BOOST?CHARGE(TM) PRO MagSafe 3-in-1-Ladegerät stellt auch 5 Watt zum Laden der AirPods Pro und AirPods mit dem kabellosen Ladecase und ein kabelloses Lademodul für die Apple Watch bereit. Das rutschfeste Design bietet dem Gerät im Hoch- und Querformat sicheren Halt und ist mit Cases mit MagSafe in einer Stärke von bis zu 3 mm kompatibel.

Verfügbar im Winter 2020

Unverbindliche Preisempfehlung: 149,99 EUR

MagSafe Auto-Lüftungshalterung PRO

Die stylische MagSafe Auto-Lüftungshalterung PRO ermöglicht eine bequeme Nutzung der iPhone 12 Modelle im Auto, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Das starke Magnetmodul hält das Gerät mithilfe von MagSafe im Hoch- oder Querformat im jeweils passenden Blickwinkel an Ort und Stelle. Die intuitive Kabelführung sorgt dafür, dass das Kabel immer griffbereit ist. Das exklusive Design wurde genau auf die iPhone 12 Modelle abgestimmt und wirkt mit seiner schlanken Form und dem Premium-Finish besonders stylisch.

Verfügbar im Winter 2020

Unverbindliche Preisempfehlung: 39,95 EUR

Erster Displayschutz dieser Art

UltraGlass Displayschutz

Die neue Ceramic Shield Front der iPhone 12 Modelle ist robuster als das Glas aller anderen Smartphones. Diese Entwicklung stellt den bisher größten Sprung nach vorne in puncto Belastbarkeit des iPhones dar. Der UltraGlass Displayschutz bietet Usern zusätzlichen Schutz mit in Deutschland entwickeltem Lithium-Aluminiumsilikatglas (LAS), der nächsten Generation Displayschutz für mehr Flexibilität und Belastbarkeit. UltraGlass Displayschutz wird durch einen chemischen Prozess, den doppelten Ionenaustausch, verstärkt und ist doppelt so stark wie Hartglas. Obwohl er extrem dünn ist, sorgt er für eine hervorragende Performance und bietet zusätzlichen Stoß- und Kratzschutz, ohne die Berührungsempfindlichkeit des Displays zu beeinträchtigen. UltraGlass ist der erste Displayschutz auf dem Markt, der aus LAS-Materialien hergestellt wurde, um den iPhone 12 Modellen noch mehr Schutz zu bieten. Mithilfe eines speziellen Filters gewährleistet der UltraGlass Sicht- und Displayschutz Blickschutz von der Seite.

Am Freitag, dem 16. Oktober, in Apple Stores und auf Apple.com erhältlich

Unverbindliche Preisempfehlung: 19,99 - 29,99 EUR

Über Belkin

Belkin ist ein führender Anbieter für Zubehör, das Lösungen für die Stromversorgung, den Schutz, die Produktivität und die Konnektivität für eine breite Palette an Unterhaltungselektronik- und Enterprise-Umgebungen bietet. Die in Südkalifornien entwickelten Belkin Produkte umfassen preisgekrönte Produktlinien wie die Store and Charge Go Unternehmenslösungen, das SOUNDFORM(TM) Audioportfolio, die mobile BOOST?CHARGE(TM) Stromversorgung sowie den SCREENFORCE(TM) Displayschutz. Belkin Lösungen sind weltweit in über 50 Ländern verfügbar und ermöglichen es Menschen, die Technologie, die sie lieben, zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs zu nutzen.

Über Belkin International

Im Jahr 2018 fusionierte Foxconn Interconnect Technology mit Belkin International (Belkin®, Linksys®, Wemo®, Phyn®) zu einem weltweit führenden Anbieter von Unterhaltungselektronik. Heute ist diese Gruppe führend in der Verbindung von Menschen mit Technologien zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs innerhalb der Märkte für Zubehör ("Connected Things" - Marke Belkin) und Smart Home ("Connected Home" - Marken Linksys, Wemo und Phyn).

© 2020 Belkin International, Inc. und ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

