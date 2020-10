Lopatka: Wir unterstützen die weißrussische Bevölkerung im Kampf um die Demokratie

Vier-Parteien-Antrag befürwortet europäische Sanktionen gegen Willkür und Gewalt des Lukaschenko-Regimes – Außenpolitischer Bericht zeigt umfassendes Engagement Österreichs

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Wir stehen auf der Seite von Freiheit und Demokratie, die wir mit ganzer Kraft verteidigen. Daher unterstützen wir die weißrussische Zivilgesellschaft bei ihrem Kampf für ein demokratisches Staatswesen mit Nachdruck und Entschlossenheit“, stellt der außen- und europapolitische Sprecher der Volkspartei, Reinhold Lopatka, im Rahmen der heutigen Nationalratssitzung klar. Ein Vier-Parteien-Antrag, dem sich die FPÖ unverständlicherweise verweigere, ersucht nun die Bundesregierung, „auf europäischer Ebene die Sanktionen gegen Personen, die für Gewalt, Unterdrückung und Wahlbetrug in Belarus verantwortlich sind, zu unterstützen“. Dazu seien auch die Europäische Union und die nationalen Parlamente aufgerufen.



Willkür und Gewalt seien bereits über Jahrzehnte bestimmend für das Lukaschenko-Regime – so ist seit dem Jahr 1999 etwa die Gründung neuer Parteien verboten. Hunderte friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten seien verhaftet worden, Politikerinnen wie Olga Kowalkowa, die dem Koordinierungsrat der Opposition angehört, wurden gewaltsam aus Weißrussland gebracht. Nun wolle Lukaschenko „Kampfwaffen“ – also Schusswaffen mit scharfer Munition – gegen jene, die friedlich auf die Straße gehen, einsetzen. „Was muss noch passieren, dass sich auch die FPÖ gegen das Regime von Lukaschenko ausspricht?“, so Lopatka.

Lopatka: „Seit den Wahlen am 9. August, die richtigerweise von der EU nicht anerkannt werden, hat Lukaschenko noch mehr an Vertrauen eingebüßt – im eigenen Land, in Europa und sogar in Russland.“ Es sei höchst an der Zeit zu handeln, verweist Lopatka auf weitere Forderungen des gemeinsamen von ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos gestellten Antrages: „Dem Vorgehen des Lukaschenko-Regimes muss entschieden entgegengetreten werden, die OSZE sollte möglichst bald in Weißrussland die Menschenrechtsverletzungen untersuchen und es muss eine Wiederholung der Präsidentschaftswahlen unter internationaler Wahlbeobachtung geben.“ Der eingebrachte Antrag, so Lopatka, „hätte die Unterstützung aller Fraktionen verdient, auch von der FPÖ“.



Außenpolitischer Bericht zeigt umfassendes Engagement Österreichs



Zum im Nationalrat heute diskutierten Außen- und Europapolitischen Bericht 2019 sagt Lopatka: „Der Bericht zeigt, dass Österreich in der EU ein verlässlicher und aktiver Partner ist, aber auch weltweit innerhalb der UNO Initiativen setzt und – etwa im Menschenrechtsrat – aktive Mitarbeit leistet.“ Im Besonderen verweist der ÖVP-Abgeordnete auf Österreichs Rolle beim intensiven Einsatz für einen EU-Beitritt der Westbalkanländer, der klaren Position zur Beendigung der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei sowie für Österreichs globales Engagement für Abrüstung, den Schutz der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, in humanitären Fragen, bei der Bekämpfung des Klimawandels und der Korruptionsbekämpfung.



Dabei spiele Wien als Amtssitz der Vereinten Nationen eine wichtige Rolle, so Lopatka, der abschließend festhält: „In Österreich haben 40 internationale Organisationen ihren Sitz, die insgesamt 18.100 Arbeitsplätze sichern und einen volkswirtschaftlichen Nachfrageeffekt von rund 1,3 Milliarden Euro generieren.“ (Schluss)

