Christoph Zarits ad Budget: Das Budget 2021 stellt die Weichen über die Krise hinaus

Wien (OTS) - „Das Coronavirus hat in den vergangenen Monaten unser Leben auf den Kopf gestellt. Die Bundesregierung hat alles Notwendige getan, um Arbeitsplätze zu retten, die Wirtschaft am Laufen zu halten und die Menschen zu schützen! Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Staatshaushalt. Dieses Budget ist ein Krisen-Budget, aber unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen gestärkt aus dieser Krise hervor“, erklärt ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits anlässlich der heutigen Budgetrede von Finanzminister Gernot Blümel.



„Für uns als Arbeitnehmervertreter sind vier Aspekte im Budget 2021 von zentraler Bedeutung: Die Entlastung der arbeitenden Menschen und der Familien, die Rettung und Absicherung österreichischer Arbeitsplätze, die Aufwendungen in die Bildung und die Investitionen in die Sicherheit der Menschen im Land. In all diesen Bereichen wird 2021viel positives gelingen, und in die Zukunft unseres Landes investiert. Die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich wird gesichert, wir kurbeln die Wirtschaft an, erhalten und sichern Arbeitsplätze, und das ist doch am Ende des Tages das Wesentliche“, so Zarits abschließend.





