Mahrer zum Budget: Mehr Personal und moderne Ausrüstung für die Polizei bedeuten mehr Sicherheit

Budget von Finanzminister Blümel steht im Zeichen der Sicherheit der Menschen – Mittel für die Polizei werden um 215 Millionen Euro angehoben

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Mehr Personal und moderne Ausrüstung für unsere Polizei bedeuten auch ein Mehr an Sicherheit“, unterstreicht ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer heute anlässlich des von Finanzminister Gernot Blümel im Plenum des Nationalrates präsentierten Budgets für 2021. Mahrer weiter: „Im kommenden Jahr 2021 steigt das Budget für die Polizei um 215 Millionen Euro oder 7,3 Prozent.“ Die Rahmenbedingungen für die so wichtige Arbeit der Polizistinnen und Polizisten würden dadurch weiter verbessert. „Die bereits bestehende Personaloffensive wird fortgesetzt und es wird die Schaffung von 4.300 zusätzliche Planstellen bei der Polizei ermöglicht. Zudem werden auch weitere Investitionen in eine moderne Ausrüstung gewährleistet“, sagt der ÖVP-Sicherheitssprecher.



Sicherheit sei ein wesentliches Grundbedürfnis der Menschen, dementsprechend setze Gernot Blümel hier auch einen budgetären Schwerpunkt zur Unterstützung von Innenminister Karl Nehammer und seiner Beamtinnen und Beamten. Die Volkspartei sei stets ein verlässlicher Partner der Polizei gewesen, dies werde einmal mehr unter Beweis gestellt. Der COVID-Pandemie zum Trotz habe der Finanzminister ein stabiles Budget erarbeitet, das Österreich gut durch die Krise bringen werde. „Das Budget 2021 steht klar im Zeichen der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes“, hält Mahrer fest. (Schluss)

