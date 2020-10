ORF-„matinee“ am 18. Oktober: Dokus über Kunst der Bogenmacher und Cellist Mstislaw Rostropowitsch

Weiters: „Die Kulturwoche“ und neue Ausgabe „Museum für Zwei“ im Belvedere

Wien (OTS) - Die von Clarissa Stadler präsentierte „matinee“ am Sonntag, dem 18. Oktober 2020, um 9.05 Uhr in ORF 2, gibt mit der Dokumentation „Vollendeter Klang – Die Kunst der Bogenmacher“ zunächst Einblick in den Bogenbau für Streichinstrumente. Danach ist das Filmporträt „Mstislaw Rostropowitsch – Der ungezähmte Bogen“ (9.35 Uhr) über einen der bedeutendsten Cellisten des 20. Jahrhunderts zu sehen. Auf „Die Kulturwoche“ (10.35 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps zum heimischen Kulturgeschehen folgt schließlich die zweite Ausgabe der neuen, 16-teiligen Miniaturenreihe „Museum für Zwei“ (10.55 Uhr), die diesmal im Wiener Belvedere zu Gast ist, wo Salzburgs Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler von Generaldirektorin Stella Rollig eine Privatführung erhält.

„Vollendeter Klang – Die Kunst der Bogenmacher“ (9.05 Uhr)

Jedes Streichinstrument hat seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Klang. Daran hat nicht nur der Korpus sondern auch der Streichbogen bzw. dessen Beschaffenheit einen wesentlichen Anteil. Die Herstellung exklusiver Bögen ist immer noch echte Handwerkskunst, fast alle Arbeitsschritte werden in Handarbeit ausgeführt. Dafür wurden und werden wertvolle Materialien wie Perlmutt, Elfenbein, Gold, Silber, Ebenholz, Walfischknochen und Schildpatt verarbeitet. Seit mehr als 200 Jahren werden exklusive Bögen für Streichinstrumente aus dem brasilianischen Fernambukholz gefertigt.

Doch Bogenmacher wie Thomas Gerbeth aus Wien müssen für neue Bögen seit Jahren von ihren Lagerbeständen zehren, denn seit Fernambukholz – auch „Pernambuco“ oder „Pau Brasil“ genannt – auf die CITES-Liste der bedrohten Arten gesetzt wurde, ist es fast unmöglich, legal an Nachschub zu kommen. Der Großteil der Spezies, die ausschließlich in der Mata Atlantica heimisch ist, wurde bereits ab dem 16. Jahrhundert von den Portugiesen abgeholzt und als rotes Färbemittel verwendet. Weltweit schlossen sich daher 250 Bogenmacher zu der internationalen Initiative IPCI zusammen, die den Fernambukbaum durch Wiederaufforstung retten soll. Mit unermüdlichem Einsatz gelang es IPCI, zahlreiche Widerstände zu überwinden und bis heute 250.000 Setzlinge auszupflanzen.

Doch wie gedeihen die jungen Fernambukbäume? Im Oktober 2019 besuchte eine Gruppe österreichischer und deutscher IPCI-Mitglieder erstmals die brasilianische Mata Atlantica, um das zu überprüfen. Der Film von Peppo Wagner gewährt Einblicke in die Kunst der Bogenmacher und befragt Musikerinnen und Musiker zur Bedeutung des Streichbogens für die Klangqualität.

„Mstislaw Rostropowitsch – Der ungezähmte Bogen“ (9.35 Uhr)

Mstislaw Rostropowitsch zählt zu den bedeutendsten Cellisten des 20. Jahrhunderts. Auch als Dirigent, Pianist, Lehrer und politischer Humanist reichte sein Ruf weit über seine Heimat Sowjetunion hinaus. Von dort musste er 1972 fliehen, da er sein Instrument und seine Musik für den Widerstand gegen den Kommunismus einsetzte. Von da an lebte er in Washington und Paris. Der Film von Bruno Monsaingeon erzählt die außergewöhnliche Lebensgeschichte des 2007 verstorbenen Musikers anhand seltener Archivaufnahmen und Berichten seiner Töchter Olga und Elena Rostropowitsch, von Freunden mit berühmten Namen wie Natalja und Ignat Solschenizyn, Marta Casals Istomin und Gennadi Roschdestwenski.

„Museum für Zwei – Das Belvedere“ (10.55 Uhr)

In dieser Folge der neuen Kurzreihe trifft Salzburgs Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere Museums, ebendort. Gemeinsam begeben sie sich auf eine ganz private Museumstour und bringen dem Publikum drei bedeutende Werke der Sammlung näher. So steht Meisterhaftes von Elena Luksch-Makowsky, einer zentralen Protagonistin der Wiener Moderne, im Fokus, ebenso wie eines von Gustav Klimts berühmten Damenporträts und ein Werk von Egon Schiele, das zeigt, was gerade in der heutigen Zeit so vielen von uns fehlt. Die Folge gestaltete Elisabeth Pfeisl.

