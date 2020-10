Brandweiner: Schremser Bürgermeister weiterhin rücksichtslos und uneinsichtig

Auf Hochzeits-Cluster folgte SPÖ-Fest

Wien (OTS) - "Die Verantwortung hinsichtlich des Hochzeits-Clusters in Schrems gilt es noch zu klären und sollte jedenfalls Konsequenzen nach sich ziehen. Außer Zweifel steht demgegenüber das Fehlverhalten von Bürgermeister Harrer im Zusammenhang mit dem jüngst bekannt gewordenen SPÖ-Fest", erklärt der niederösterreichische Nationalratsabgeordnete Lukas Brandweiner am Rande der heutigen Plenarsitzung des Nationalrates.

Brandweiner: "Nach der Hochzeit in der Schremser Stadthalle, die für 350 Personen genehmigt wurde, obwohl zum damaligen Zeitpunkt aber nur 200 Gäste für Hochzeiten erlaubt waren, reagierte der Schremser Bürgermeister mit einer Trotzreaktion und hat via E-Mail seinen Gemeinderat informiert, dass alle Veranstaltungen abzusagen seien."

Entgegen seiner eigenen Empfehlung, die der SPÖ-Bürgermeister für die gesamte Gemeinde, alle Organisationen, Vereine und Familien ausgesprochen hat, wurde nun aber ein Parteifest veranstaltet, berichtet Brandweiner. Konkret wurden alle Personen, die bei der Gemeinderatswahl mitgewirkt haben – ob als Kandidatin oder Kandidat, als Wahlhelfer/innen oder Unterstützer/innen – zu einem gemeinsamen Umtrunk und anschließendem Theaterbesuch eingeladen, auch deren Partner/innen waren gern gesehene Gäste.

"Herr Bürgermeister, mittlerweile ist jedem bewusst: Mehr Infizierte bedeuten mehr Arbeitslose. Wir im Waldviertel sind nicht zuletzt durch den Hochzeits-Cluster im Moment eine der am meisten belasteten Regionen Österreichs. Ihr rücksichtsloses und uneinsichtiges Verhalten gefährdet die Gesundheit, schadet dem Standort, kostet Arbeitsplätze und rückt das gesamte Waldviertel in ein schlechtes Licht. Aber vielleicht ist das Theaterstück, welches besucht wurde, sinnbildlich. Der Titel lautete nämlich: 'Das Ende vom Anfang'", so der Waldviertler Abgeordnete zum Nationalrat Lukas Brandweiner abschließend. (Schluss)

