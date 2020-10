Staatssekretär Brunner: „Budget schafft Win-Win-Situationen für Standort und Klimaschutz“

Budget setzt die richtigen Impulse in einer schwierigen Zeit und schafft die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Zukunft

Wien (OTS) - „Ein intelligenter Klima- und Umweltschutz ist Konjunkturmotor und Standortfaktor. Gerade in Zeiten der Krise helfen nachhaltige Investitionen um Wachstum und Wohlstand in unserem Land zu sichern und stellen dabei die Weichen in eine nachhaltige Zukunft. Das vorgelegte Budget setzt dafür die richtigen Rahmenbedingungen. Denn Gelder die in den Ausbau der erneuerbaren Energien fließen, in die thermische Sanierung oder in den Ausbau der Bahninfrastruktur, fließen direkt in Regionen und Gemeinden und schaffen Arbeitsplätze vor Ort“, so Staatssekretär Magnus Brunner.

„Unser Ziel ist es Österreich bis 2040 klimaneutral zu gestalten, das hat seinen Preis. Dazu müssen wir an unterschiedlichen Schrauben drehen. Ein Kernfaktor für eine nachhaltige und saubere Zukunft ist die Mobilität – dafür investieren wir in den kommenden sechs Jahren 17,5 Milliarden Euro in das heimische Schienennetz. Die Fortführung der großen Bahnachsenprojekte Semmering, Koralm, Brennerbasis und Westbahn sind dabei ebenso berücksichtigt wie der Ausbau des Nahverkehrs in den Ballungsräumen, die Attraktivierung der Infrastruktur für den Güterverkehr auf der Schiene und der Ersatz von mit fossiler Energie betriebenen Bahnstrecken durch CO2 neutrale Energiequellen“, so Brunner.

„Auch im Gebäudesektor gibt es einiges zu tun. Der Energiebedarf für Wärme und Kälte muss sich in den kommenden Jahren reduzieren, dazu braucht es Sanierungen. Gleichzeitig sollen fossile Energieträger sukzessive durch erneuerbare Energie ersetzt werden. Durch Anreize und Förderungen zur thermischen Sanierung oder der „Raus aus Öl-Bonus“ wird bereits jetzt der Umstieg erleichtert. Die bestehenden Erfolgsmodelle werden ausgebaut. Davon profitieren nicht nur Haushalte und Umwelt, sondern auch zahlreiche kleine und mittlere Betriebe“, so Brunner

„Mit diesen Investitionen in den Klimaschutz und die Energiewende sichern wir Arbeitsplätze, kurbeln die Wirtschaft an und schützen die Umwelt – sozusagen eine Win-Win-Win-Situation. Mit dem heutigen Budget gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Klimaneutralität 2040 und setzen die richtigen Rahmenbedingungen für einen starken und nachhaltigen Wirtschaftsstandort“, so Brunner abschließend.

