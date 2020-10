Appian stellt Appian Connected Claims für Versicherungsunternehmen vor

Frankfurt am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - Konfigurierbare Low-Code Appian Connected Claims lässt sich innerhalb weniger Wochen implementieren, verbessert die Kundenerfahrung, optimiert Prozesse und ergänzt Modernisierungsstrategien

Appian (NASDAQ: APPN) stellt seine neue Appian Connected Claims für Versicherer im Rahmen der AppianEUROPE20 vor. Hierbei handelt es sich um eine Suite integrierter, modularer Anwendungen für Versicherungsunternehmen. Die anpassbare Herangehensweise reduziert die betriebliche Komplexität von Schadensfällen und bietet in Echtzeit einen umfassenden Einblick in deren Lebenszyklus.

Appian Connected Claims erlaubt es Versicherungsorganisationen, Daten aus ihren bestehenden Schadensystemen und Datenbanken zu vereinheitlichen (ohne die Daten zu migrieren), um eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden und den Schadensfall zu erstellen. Diese Gesamtsicht schließt Lücken und Ineffizienzen in aktuellen Schadenersatzprozessen. Das Ergebnis ist eine schnellere Schadenregulierung und ein besseres Kundenerlebnis. Außerdem werden zeitgleich die Bearbeitungskosten reduziert und die Zeit bis zum Schadenabschluss verkürzt.

Connected Claims ist schnell zu implementieren und konfigurierbar, da die Anwendung auf der Appian Low-Code-Automatisierungsplattform aufbaut. Sie nutzt alle Funktionalitäten der Plattform, einschließlich Appian Intelligent Document Processing (IDP) und Robotic Process Automation (RPA). IDP verwendet künstliche Intelligenz (KI), um unstrukturierte Daten aus Formularen schnell und ohne menschliches Eingreifen zu klassifizieren - und spart so Tausende von Personenstunden pro Jahr ein. RPA verwendet Bots, um auf Nicht-API-Altsysteme zuzugreifen und die Datenabfrage und -aktualisierung in Back-End-Systemen zu beschleunigen.

Appian gehört zu den wegweisenden Softwareunternehmen in der Versicherungsbranche. Sechs der zehn weltweit führenden Versicherungsunternehmen sind Kunden von Appian. Appian wird auch von Branchenanalysten als Marktführer von Software für Versicherungsunternehmen positioniert. In The Forrester Wave: Insurance Agency Portals, Q3 2020, erhielt Appian die höchsten Punktzahlen unter allen Anbietern in den Kategorien "Strategy" und "Current Offering" - gleiches gilt in The Forrester Wave: Automated Life Insurance Underwriting Systems, Q4 2019. Ein Branchenanalyst kommentiert: "Appian zeichnet sich durch seinen Fokus auf Prozess- und Case Management aus."

Connected Claims von Appian stellt eine überlegene Alternative zu kostspieligen Rip-and-Replace- und Build-from-Scratch-Ansätzen dar und bietet:

Datenvereinheitlichung über alle Systeme und Datenbanken hinweg durch Appian No-Code-Integration. Dies macht eine Migration von Unternehmensdaten überflüssig.

eine 360-Grad-Sicht, die es Partnern und externen Parteien ermöglicht, sich direkt am Antragsverfahren zu beteiligen und zusammenzuarbeiten.

eine Reduzierung von Schadensverlusten, indem Versicherer in die Lage versetzt werden, Prozesse in ihrem gesamten Unternehmen zu standardisieren und zu automatisieren.

eine schnelle Implementierung in wenigen Wochen durch einfache Low-Code-Konfiguration.

"Eine optimierte Schadenregulierung steht im ständigen Fokus der Versicherer", sagt Michael Heffner, Vice President of Solutions and Industry Go To Market bei Appian. "Durch die aktuellen Marktbedingungen ist es dringender denn je, die durch Prozesslücken verursachten Ineffizienzen und Verluste zu beheben. Appian Connected Claims vereinheitlicht Daten, reduziert die betriebliche Komplexität und legt den Prozess der Änderungskontrolle direkt in die Hände des Versicherers."

Über Appian

Appian bietet eine Low-Code-Automatisierungsplattform, welche die Erstellung von wesentlichen Geschäftsanwendungen beschleunigt. Viele der weltweit größten Unternehmen nutzen Appian Anwendungen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und das globale Risikomanagement sowie die Einhaltung der Compliance zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter de.appian.com.

