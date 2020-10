Grüne OÖ: Kaineder Mayr: Bundesregierung fixiert Öffi-Ausbau in OÖ: Grüne schnüren größtes Bahn-Paket in der Geschichte der Republik

Bauprogramm der ÖBB für kommende sechs Jahre bringt OÖ Investitionen von zwei Mrd. Euro - mustergültige Verschmelzung von Wirtschafts- und Klimaschutz-Turbo

Linz (OTS) - „Es ist ein richtig guter Tag für Oberösterreich. Noch nie wurde in Österreich so viel Geld in den Ausbau der Bahn gesteckt wie jetzt. Rund zwei Mrd. Euro werden in den nächsten sechs Jahren in OÖ investiert. Das ist dank der Grünen Regierungsbeteiligung ein Quantensprung für den öffentlichen Verkehr in unserem Bundesland“, zeigt sich der Grüne Verkehrssprecher LAbg. Severin Mayr höchst erfreut über den heutigen Beschluss des ÖBB-Rahmenplans im Ministerrat.

Dieser Rahmenplan 2021-2026 legt auf Initiative von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler das Bauprogramm der ÖBB für die kommenden sechs Jahre fest. Insgesamt 17 Mrd. Euro werden in Österreich investiert, davon rund zwei Mrd. Euro in Oberösterreich. „Es ist das größte Bahnpaket der Geschichte der Republik mit den größten Neuinvestitionen, die es jemals gegeben hat. Dies bedeutet einen besseren Nahverkehr in den Ballungsräumen und eine Modernisierung der Regionalbahnen. Mehr Züge, dichtere Takte, modernere Bahnhöfe und Haltestellen heben den Öffentlichen Verkehr hier im Land auf eine ganz neue Ebene“, betont Mayr.

Einen immensen, weitreichenden Impuls durch ganz konkrete Folge Grüner Politik sieht auch der Grüne Landessprecher LR Stefan Kaineder – sowohl für den Klimaschutz als auch für die Wirtschaft. „Dieses Paket zeigt erneut den Unterschied, wenn Grüne regieren. Eine Milliarde Euro Investitionen in den Ausbau der Bahn sichert 15.000 Arbeitsplätze langfristig ab. Davon profitieren vor allem Betriebe in der Region und auch die heimische Bahnindustrie. Gerade in der aktuellen Wirtschaftskrise ist das besonders wichtig“, betont Kaineder, der dieses Paket auch als weiteren zentralen Baustein im Kampf gegen die Klimakrise wertet. „Dieses Paket ist eine mustergültige Verschmelzung von Wirtschafts- und Klimaschutz-Turbo. Es ist ein Paradebeispiel, wie mit Investitionen in die Schiene die Wirtschaft angekurbelt und ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz gelingt. Dieses Paket ist zusammen mit dem 1-2-3-Klima-Ticket der Start in eine neue Öffi-Ära in Österreich und damit auch in Oberösterreich“, betont Kaineder.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Gusenbauer, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: max.gusenbauer @ gruene.at, http://www.ooe.gruene.at