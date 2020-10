Bogner-Strauß: Weitere Erhöhung des Frauenbudgets ist positives Signal

Frauenbudget wird um 2,5 Mio. Euro erhöht; besonderer Fokus auf Gewaltschutz von Frauen

Wien (OTS) - „Mit einem Plus von 2,5 Millionen Euro wird das Frauenbudget deutlich erhöht. Damit gibt es mehr Geld für wichtige Projekte im Gewaltschutz. Angesichts der aktuellen Krise und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist diese Budgeterhöhung ein positives Zeichen für Frauen in Österreich und deren Gleichberechtigung“, betont ÖVP-Bundesleiterin Juliane Bogner-Strauss und dankt der zuständigen Frauenministerin Susanne Raab für ihren Einsatz bei den Budgetverhandlungen.

Zusätzlich zu den Budgetsteigerungen 2021 sichern wir Arbeitsplätze und retten Unternehmen. Zudem sind auch die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger und die Investitionen in den Standort Österreich finanziell sichergestellt. „Gerade jetzt braucht es besondere Unterstützung für Frauen, für Unternehmerinnen, Arbeitnehmerinnen, Arbeitsuchende oder Pensionistinnen. Durch den Coronabonus werden alle Österreicherinnen und Österreicher in Summe mit einem Volumen von rund 2,7 Milliarden Euro entlastet. Laut einer OGM- Studie profitieren im Verhältnis zur Einkommenshöhe Alleinerziehende und Alleinverdiener, Frauen und Menschen mit niedrigen Einkommen am stärksten“, so Bogner-Strauss weiter.

Zahleiche Entlastungs- und Hilfsmaßnahmen zur Abfederung der Corona-Folgen für Frauen, wie die Aufstockung des Familienhärtefonds und die Auszahlung des Kinderbonus, reihen sich in bestehende Instrumente ein. „Die Maßnahmen zeigen, dass wir jenen helfen, die es am dringendsten benötigen“, betont die Generalsekretärin der ÖVP Frauen Stephanie Lamezan-Salins.

Erfreulich sei, dass sich die Bundesregierung der Stärkung von Frauen in allen Lebensbereichen verschrieben hat: „Mit der Aufstockung des Budgets für den Gewaltschutz setzt diese Regierung ein klares Zeichen für mehr Sicherheit und Schutz vor Gewalt für alle Frauen in Österreich“ schließt Bogner-Strauss und stellt klar „Denn nicht nur am Weltmädchtentag setzten wir starke Zeichen für die Rechte von Frauen – Frauen verdienen immer die gleichen Rechte wie Männer sowie Vertrauen und Sicherheit in allen Gesellschaftsbereichen.“



