Constantini, Krisch, Bürger & Knittel bei „Stöckl.“

Am 15. Oktober um 23.05 Uhr in ORF

Wien (OTS) - Zu Gast bei Barbara Stöckl im Nighttalk „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 15. Oktober 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 Psychologin Johanna Constantini, die Tochter von Ex-Teamchef Didi Constantini, Schauspieler Johannes Krisch, ORF-Journalist Hans Bürger und Musiker Toni Knittel.

„Ich will dazu beitragen, dass die Menschen sich nicht verstecken“, sagt Psychologin Johanna Constantini, die seit dem Vorjahr mit der Veröffentlichung der Demenzdiagnose ihres Vaters – Fußball-Trainerlegende Didi Constantini – auch anderen Betroffenen Mut machen möchte. Die 28-jährige Tirolerin hat das Erlebte nun niedergeschrieben und gibt mit ihrem Buch „Abseits“ Einblicke in das Familienschicksal Demenz.

Schauspieler Johannes Krisch steht derzeit in den Wiener Kammerspielen auf der Bühne. In Peter Turrinis neuem Stück „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ verkörpert der Wiener einen Demenzpatienten. In „Stöckl.“ spricht der Wiener sehr offen über die Herausforderungen seiner Rollen und erzählt auch, warum seine Lebensgefährtin nach der Premiere des Kinofilms „Jack“, in dem er den Mörder Jack Unterweger verkörpert, Angst hatte, mit ihm nach Hause zu gehen.

„ZIB“-Innenpolitikchef Hans Bürger hat sich für sein aktuelles Buch „Selbstverständlich ist nichts mehr“ auf die Suche nach einem sinnerfüllteren Leben in Zeiten von Arbeitsverknappung, künstlicher Intelligenz und Pandemien begeben. Dafür recherchierte der 58-Jährige bis in die Antike zurück. Privat schlägt das Herz des zweifachen Vaters für Fußball und seine Heimat Oberösterreich.

Liedermacher Toni Knittel feiert mit seiner Band „Bluatschink“ 30-jähriges Jubiläum. Der gebürtige Lechtaler macht nicht nur Musik, sondern kämpft seit vielen Jahren auch für die Umwelt in seiner Umgebung. Woher der Bandname „Bluatschink“ stammt und wie es für ihn ist, der Urgroßneffe der berühmten „Geierwally“ zu sein, verrät der einstige Hauptschullehrer im Gespräch mit Barbara Stöckl.

