Hammer: Budget stärkt Landesverteidigung und damit Österreich

204 Millionen Euro mehr für das Bundesheer – Fokus auf Sanitätswesen, Terror- und Katastrophenschutz sowie Cybersicherheit

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Das heute von Finanzminister Gernot Blümel vorgestellte Budget 2021 ist ein klares Bekenntnis zur Stärkung der Landesverteidigung und damit Österreichs“, betont Michael Hammer, Wehrsprecher der Volkspartei, anlässlich der heutigen Budgetrede im Nationalrat. So erhalte das Bundesheer im Jahr 2021 um 204 Millionen Euro mehr an finanziellen Mitteln, was einer Steigerung um 8,3 Prozent entspricht. „Der Fokus liegt hier auf den wichtigen Bereichen des Heeressanitätswesens, dem Terrorschutz sowie auf Paketen für den ABC-Schutz (Atomare, biologische und chemische Waffen) und den Katastrophenschutz“, hält Hammer fest, und weiter: „Auch dem für eine moderne Landesverteidigung unerlässlichen Gebiet der Cybersicherheit wird Rechnung getragen. So werden 2021 und 2022 jeweils 20 Millionen Euro darin investiert.“



Das heute präsentierte Budget des Finanzministers sei eine „deutliche Bestätigung“ des durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eingeschlagenen Modernisierungskurses – dies sei vor allem vor dem Hintergrund der schwierigen Situation durch das Coronavirus „eine eindrucksvolle Leistung“. Hammer abschließend: „Diese Bundesregierung arbeitet im Interesse der Sicherheit der Menschen und unseres Landes. Das Budget 2021 stärkt Bundesheer und Landesverteidigung und setzt den Kurs damit richtig.“

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at