Sieber zum Budget 2021: Wir stehen an der Seite der Familien in Österreich

ÖVP-Familiensprecher lobt Budgetrede des Finanzministers

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Das Budget 2021 legt einen deutlichen Schwerpunkt auf die Unterstützung von Familien und Jugend. Das sind weitere gute und richtige Signale, dass wir die Familien in unserem Land schätzen und entsprechend unterstützen – gerade in schwierigen Zeiten steht die ÖVP als Regierungspartei an der Seite der Familien in Österreich“, betont ÖVP-Familiensprecher Abg. Norbert Sieber anlässlich der heutigen Budgetrede von Finanzminister Gernot Blümel im Nationalrat.

Gerade weil Familien in der momentanen coronabedingten Krise besonders unter Druck geraten sind und geraten können, stellt der Finanzminister im Jahr 2021 weitere 50 Millionen Euro für den Familienhärteausgleich zu Verfügung, führt Sieber aus. „Die Förderungen aus dem Corona-Familienhärtefonds haben bereits vielen Familien geholfen und sind das richtige Instrument zur richtigen Zeit. Da die Zahl der Antragstellungen weiter zunimmt, wurde eine Aufstockung des Familienhärtefonds dringend nötig. Dem entspricht das Budget 2021.“

„Die Familien sind unsere Zukunft und die wichtigste Stütze unserer Gesellschaft. Dieses Budget entspricht dieser Tatsache und bietet Unterstützung, wo sie notwendig ist“, schließt Sieber.

