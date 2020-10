Wölbitsch: Gernot Blümel stellt Weichen in Richtung Wohlstand und Zukunft Österreichs

Budget 2021 stärkt Wettbewerbsfähigkeit Österreichs und Wiens – Trotz Wirtschaftskrise werden wichtige Investitionsschwerpunkte gesetzt

Wien (OTS) - „Gernot Blümel stellt mit dem Budget 2021 die Weichen in Richtung Wohlstand und Zukunft Österreichs. Er sorgt dafür, dass Österreich nicht nur gut durch die Krise kommt – er stellt auch die Weichen über die Krise hinaus“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zur heutigen Budgetrede von Finanzminister Gernot Blümel. Trotz wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sei es dem Finanzminister gelungen, verschiedene Investitionsschwerpunkte zu setzen, die wesentlich für die Weiterentwicklung unseres Landes und unserer Stadt sind. „Es gibt schließlich auch eine Zeit nach Corona und die darf man nicht aus den Augen verlieren“, so der ÖVP-Stadtrat. Neben Rettungs- und Hilfsmaßnahmen für Arbeitsplätze und Unternehmen brauche es genau diese Investitionen in die Digitalisierung, Bildung und Sicherheit des Landes. „Damit wird die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt und Österreich sowie unsere Stadt wieder auf Erfolgskurs gebracht.“

Hervorzuheben seien die massiven Investitionen in den Themenschwerpunkt Sicherheit. „Die Personaloffensive wird fortgesetzt und es gibt wichtige Investitionen in eine moderne Ausrüstung“, so Markus Wölbitsch. Vor allem in Wien dringend notwendig sind auch Investitionen in Wirtschaft und Digitalisierung. „Wien hat besonders in den Außenbezirken und Industriegebieten massiven Nachholbedarf – gerade auch in Zeiten von Corona-bedingtem Home-Office“, so der ÖVP-Stadtrat. Erfreut zeigte sich Wölbitsch auch über die Digitalisierungsoffensive an den Schulen sowie die schrittweise Erhöhung des Bildungsbudgets. „Investitionen in Bildung und Forschung sind das Um und Auf für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort.“

