Stadtentwicklung und Naturschutz – wie geht das?

Ausstellung im Rahmen des Biodiversitäts-Projektes CITY NATURE ist eröffnet

Wien (OTS) - Die Stadt Wien-Umweltschutz präsentiert in einer neuen Wanderausstellung das Zusammenwirken von Stadtplanung und Artenschutz in der Stadt. Zu sehen ist die Ausstellung je nach Witterung bis etwa Mitte November am Wiener Rathausplatz gleich beim Universitätsring. Ab dem Frühjahr 2021 tourt die Ausstellung durch Wien und ist an weiteren fünf Orten mit verschiedenen Stadtentwicklungsprojekten zu besuchen.

Wien und Bratislava haben im gemeinsamen Interreg-Projekt CITY NATURE die städtische Artenvielfalt in den Mittelpunkt gestellt. Mit dieser Ausstellung können nun alle Interessierten einen Überblick über die für die Biodiversität förderlichen Maßnahmen der beiden Städte gewinnen ebenso wie die Herausforderungen der Stadtentwicklung in Einklang gebracht werden können.

Karin Büchl-Krammerstätter, Leiterin der Wiener Umweltschutzabteilung, weiß: „Wien verbinden die meisten mit Kultur, wunderschöner alter Architektur und Musik. Doch auch die hohe Artenvielfalt zeichnet unsere Stadt aus, immerhin sind hier über 800 verschiedene geschützte Tier- und Pflanzenarten heimisch. Damit das auch so bleibt, ist es wichtig, die unterschiedlichsten Lebensräume zu erhalten und neue zu schaffen.“

Artenvielfalt in der Stadt mit vorausschauender Planung erhalten

Hohe Biodiversität ist in einer Großstadt nicht selbstverständlich, sie erfordert Schutz und Pflege von den ihr zugrundeliegenden Lebensräumen. Die Ausstellung zeigt, wie der begrenzte urbane Raum für Menschen, Tiere und Pflanzen lebenswert und erlebenswert gestaltet werden kann. Das kann im Grätzel ebenso geschehen wie in der Stadt oder in der ganzen Region.

Basis ist eine mit allen betroffenen Fachdienststellen der Stadt abgestimmt Stadtentwicklung unter Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen, nicht zuletzt dem Wiener Naturschutzgesetz. Die Möglichkeiten für den Erhalt der Schutzgüter zu sorgen sind vielfältig: Straßenbeleuchtung, die nachtaktive Insekten schont, Fassaden, die auch Gebäudebrütern wie Mauerseglern oder Fledermäusen Lebensraum bietet oder grüne Wegränder und Verkehrsinseln, die Zauneidechsen oder Heuschrecken ein Zuhause bieten, sind nur einige wenige Beispiele dafür. Diese und andere Themen werden in der CITY NATURE – Ausstellung in Bild, Text und Videos aufgegriffen und bieten Interessierten einen Überblick über die Naturvielfalt unserer Stadt.

Das EU-Projekt CITY NATURE

Die Biodiversität in der Region steht beim Projekt CITY NATURE im Mittelpunkt: Das Projekt wird von der Stadt Wien-Umweltschutz gemeinsam mit der Stadt Bratislava und dem slowakischen Ökologie-Institut Daphne durchgeführt. Es läuft innerhalb des INTERREG V-A SK-AT-Kooperationsprogramms und wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.

Im Rahmen des Projekts wurden bzw. werden seit 2019 diverse Projekte zur Förderung der Biodiversität in Wien und Bratislava sowie zur Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung umgesetzt. Die Schwerpunkte liegen bei der Förderung von Lebensräumen und der Kartierung von Tieren und Pflanzen. Mitmachaktionen und Fachexkursionen sowie eine informative Homepage bieten eine Menge Informationen zur Artenvielfalt in der Stadt. In Bratislava entsteht darüber hinaus ein neues Umweltbildungszentrum.

Die Ausstellung ist auch online abrufbar: https://www.city-nature.eu/ausstellung

