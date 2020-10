Steirisches Kürbiskernöl-Championat 2020/21: Jungbäuerin legte Debütsieg hin

Titschenbacher: Außergewöhnliche Bedingungen brachten außergewöhnliche Sieger

Graz (OTS) - Das gab es noch nie - erstmals mitgemacht und schon auf Platz eins: Newcomerin und Jungbäuerin Claudia Pein aus Mureck ist große Siegerin des Kürbiskernöl-Championats 2020/21 der Landwirtschaftskammer (LK) Steiermark. Platz zwei ging an Andrea und Manfred Platzer aus Obergnas, die ebenfalls für einen Start-Ziel-Sieg sorgten. Drittplatzierte wurden Aloisia und Josef Jauk aus Groß St. Florian.

Der gestrige Abend gehörte dem steirischen Kürbiskernöl. Unter strenger Einhaltung der COVID-Vorgaben zeichneten Landesrat Johann Seitinger, LK-Präsident Franz Titschenbacher und Vizepräsidentin Maria Pein im Beisein des Münchener Fernsehkochs und Star-Jurors Martin Baudrexel sowie von Ski-Ass Conny Hütter die Sieger des Kürbiskernöl-Championats im Grazer Schlossberg-Restaurant aus. "Trotz außergewöhnlicher Corona-Bedingungen hat die Spitzenköche-Jury außergewöhnliche Siegerinnen und Sieger gekürt. Sie sind die besten der besten Kürbiskernöl-Produzenten und als solche Botschafterinnen und Botschafter unseres grünen Goldes aus der Steiermark", gratulierte Titschenbacher.

Platz eins: Newcomerin und Jungbäuerin Claudia Pein aus Mureck

Den allerersten Start-Ziel-Sieg beim Kürbiskernöl-Championat feiert Claudia Pein mit ihrem Vater Anton, der die Leistungen seiner Tochter gestern so würdigte: "Ich habe 40 Jahre Kürbiskernöl hergestellt und nie gesiegt. Meine Tochter Claudia hingegen führt seit einem Jahr unseren Hof und hat gleich die Champions-League beim Kernöl gewonnen." Für die strahlende Siegerin ausschlaggebend bei der Kernöl-Produktion ist "unsere konsequente und penible Qualitätsarbeit vom Acker über die Kulturpflege bis zur Ernte, Trocknung, Lagerung und Pressung der Kerne". Die innovative Jungbäuerin produziert auf ihrem Hof am Stadtrand von Mureck neben Kürbis auch Gemüse und bietet ihre Produkte im eigenen Hofladen an. Kontakt: Claudia Pein, Grazer Straße 80, 8480 Mureck, Mobil: 0664/73575634.

Platz zwei: Andrea und Manfred Platzer aus Obergnas

Zum ersten Mal mitgemacht und schon den zweiten Platz gewonnen - einen ebensolchen Start-Ziel-Sieg legten die zweitplatzierten Kernölproduzenten Andrea und Manfred Platzer hin. "Wir sind überwältigt und freuen uns, weil wir als so kleiner Betrieb zur absoluten Kernöl-Spitze aufgeschlossen haben", sagt Andrea Platzer. Auf etwa einem Hektar kultiviert die begeisterte Kleinbäuerin jährlich Kürbisse in Fruchtfolge mit Getreide und Mais. Die Kernqualität ist heuer erstklassig, obwohl Überschwemmungen zunächst die Ernte bedroht hatten. "Ende gut, alles gut", sagt Andrea Platzer, deren erntereife Kürbisse nach massivem Starkregen auf Nachbarfeldern anlandeten und von der ganzen Familie wieder händisch für den Ernteprozess zurückgeholt werden mussten. "Unsere Qualitätsarbeit, die ständige Weiterbildung und die gute Beratung durch die Experten der Gemeinschaft steirischer Kernölbauern lohnen sich", ist Andrea Platzer überzeugt. Kontakt: Andrea und Manfred Platzer, Obergnas 52, 8342 Gnas, E-Mail: edithplatzer@outlook.at, Mobil: 0664/4747016.

Platz drei: Aloisia und Josef Jauk aus Groß St. Florian

"Der dritte Platz ist die Krönung unseres schönen Berufslebens", sagt Aloisia Jauk als Drittplatzierte des Kürbiskernöl-Championats, denn in absehbarer Zeit werden die Söhne Gregor und Florian den landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen. Vor 21 Jahren hat die Produzentenfamilie mit dem Kürbisanbau begonnen, akribisch auf Qualität gesetzt und sich in der Region einen Namen gemacht. Ihr Kürbiskernöl wird von Haubenlokalen in der Südsteiermark und im Bezirk Deutschlandsberg ebenso geschätzt wie von Spitzenkoch Toni Mörwald, der begeisterter Abnehmer von Jauk-Kürbiskernöl ist, das teils sogar exklusiv für ihn abgefüllt wird. Den Großteil des Kernöls, das aus den Kernen von 20 Hektar Kürbis gewonnen wird, erwerben aber Kunden im Großraum Deutschlandsberg bis Graz ab Hof. Kontakt: Aloisia und Josef Jauk, Petzelsdorferstraße 31, 8522 Groß St. Florian, E-Mail: office@kernoel-jauk.at, Mobil: 0664/5034017.

Münchener Fernsehkoch war Starjuror

Das Münchener Kochgenie Martin Baudrexel, ein beliebter Fernsehkoch, hat gemeinsam mit heimischen Spitzenköchen wie Martin Sieberer (drei Hauben), Erich Pucher (zwei Hauben), Christian Übeleis (zwei Hauben), Patrick Spenger, Lorenz Kumpusch, Christof Widakovich, Johann Papst und Christian Gaspar den geschmackvollsten Kürbiskernölen der heurigen Ernte die Krone aufgesetzt. Star-Juror Baudrexel überbrachte eine Hommage an das steirische Kürbiskernöl: "Die ganze Geschmackskraft der Kürbisse liegt in den Kernen und damit im Kürbiskernöl, denn Kürbisgemüse muss mit Gewürzen verfeinert werden." Als große Erkenntnis nimmt er nach Bayern mit: "Steirisches Kürbiskernöl wird das ganze Jahr über frisch gepresst."

Mehr Anbaufläche, durchschnittlicher Ertrag, erstklassige Kernqualität

"2020 wurde die Anbaufläche in der Steiermark um rund 30% ausgedehnt. Leider konnten die Bäuerinnen und Bauern witterungsbedingt nur durchschnittliche Erträge einfahren. Positiv ist aber, dass die Kernqualität wieder hervorragend ist und somit hochwertiges steirisches Kürbiskernöl g.g.A. auch 2021 in die Regale kommt", zieht Franz Labugger, Obmann der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl, eine erste Bilanz. (Schluss)

