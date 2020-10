Talente bei der „Open Mic Night“ im Bezirksmuseum 15

Anmeldung für 16. Oktober erbeten: bm1150@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Mannschaft des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) sorgt nicht nur für die Dokumentation der Bezirksgeschichte, sondern hat auch ein Herz für junge Künstlerinnen und Künstler. In der „9. Open Mic Night“ am Freitag, 16. Oktober, treten 5 Talente aus den Sparten Musik, Kleinkunst und Poesie auf. Der Zutritt ist frei. Die ambitionierten Unterhalterinnen und Unterhalter freuen sich über Spenden des Publikums. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvieren jeweils 15 Minuten lange Auftritte. Start der Show ist um 19.30 Uhr. Akteurinnen und Akteure sowie Zuschauerinnen und Zuschauer melden sich per E-Mail zu der Veranstaltung an: bm1150@bezirksmuseum.at. Corona-Regelungen (Abstände, Hygiene, u.a.) müssen eingehalten werden. Mehr Infos zu dem Projekt: Telefon 0664/249 54 17 (Museumsleiterin Brigitte Neichl).

