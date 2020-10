Bezirksmuseum 21: Musik-Matinee „Peter und der Wolf“

Reservierungen per E-Mail erbeten: office@grossundklein.info

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „grossundklein“ möchte im Rahmen der erfolgreichen Reihe „Klassik Cool!“ den Nachwuchs für die Schönheit der klassischen Musik begeistern. Zu diesem Zweck bieten die Vereinsleute immer wieder vergnügliche „Mitmach-Konzerte mit viel Interaktion an“. Nächster Termin: Am Samstag, 17. Oktober, beginnt um 10.30 Uhr im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) das kindgerechte Programm „Peter und der Wolf“. Die jungen Besucherinnen und Besucher (ab 3 Jahren) erfahren, warum Kinder auf Ältere hören sollen, welche Komplikationen wegen einer offenen Gartentür entstehen können, wie Peter die Sache in Ordnung bringt und wie es dem Wolf ergeht. Prokofjews melodisches „Märchen“ gefällt nicht nur Kindern, auch erwachsene Begleitpersonen haben bei dieser Matinee ihren Spaß. Eine Attraktion für die Kleinen ist das „Lasso-Werfen“. Eintrittspreis: 15 Euro pro Person. Mitwirkende: Prisca Schweiger (Erzählung und Musikvermittlung), Jun Aigner (Violoncello) und Christo Popov (Klavier). Maßnahmen zur Verhinderung einer Ansteckung mit dem Corona-Virus (Abstand, Hygiene, u.a.) sind einzuhalten. Das „grossundklein“-Vereinsteam bittet um Anmeldungen: Telefon 0660/581 33 96. Reservierungen via E-Mail: office@grossundklein.info.

Ehrenamtlicher Leiter des Bezirksmuseums Floridsdorf ist der Bezirkshistoriker Ferdinand Lesmeister, der gerne Auskunft über verschiedenste Kultur-Angebote im Festsaal im „Mautner Schlössl“ erteilt: Telefon 0664/55 66 973. Zuschriften an den Museumschef via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

