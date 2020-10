Kategorie Interne PR & Employer Branding: The Skills Group für PR-Staatspreis 2020 nominiert

Wien (OTS) - Die Kommunikationsagentur The Skills Group ist in der Kategorie Interne PR & Employer Branding neuerlich Anwärter auf den Staatspreis Public Relations: Das Projekt „Das Internet und meine Feuerwehr“, das gemeinsam mit der ÖBFV Medien GmbH für den Österreichischen Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV) entstanden ist, schafft es diesmal auf die Shortlist.

Rund 350.000 Österreicherinnen und Österreicher engagieren sich für die Feuerwehr, darunter etwa 29.000 in der Feuerwehrjugend. Als Einsatzorganisation hat die Feuerwehr eine Vorbildfunktion, die auch für das Verhalten in sozialen Netzwerken gilt. Denn ab dem Moment, in dem sich eine Person auf Social Media als Feuerwehrmitglied zu erkennen gibt, ist sie nicht mehr rein privat online. Der Österreichische Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV) nimmt diese Verantwortung sehr ernst.

Der ÖBFV hat daher mit dem Tochterunternehmen ÖBFV Medien GmbH und gemeinsam mit The Skills Group sowie dem Kooperationspartner Saferinternet.at das österreichweite Projekt „Das Internet und meine Feuerwehr“ entwickelt und kommuniziert: Spezielle Guidelines sowie ein bislang einzigartiges Workshop-Konzept inklusive Train-the-Trainer-Modulen machen deutlich, wie soziale Medien das Image der Österreichischen Feuerwehr mitgestalten und gewährleisten, dass die Feuerwehrfrauen und -männer verantwortungsvoll mit Facebook & Co. umgehen.

Leuchtturmprojekt – der Funke springt über

„Wir waren positiv überrascht, wie gut das Projekt feuerwehrintern angenommen wurde. Das Interesse war und ist enorm: Schon binnen der ersten Wochen wurden 25 Workshops gebucht und erfolgreich durchgeführt“, erzählt Andreas Rieger, Leiter ÖBFV-Stabsstelle Kommunikation und Geschäftsführer ÖBFV Medien GmbH. „Dass ,Das Internet und meine Feuerwehr‘ nun auch noch für den Staatspreis PR nominiert ist, macht uns stolz und bestätigt unser Engagement.“

„Wir freuen uns sehr über die Nominierung, denn die Guidelines und Workshops tragen nicht nur zu mehr Kommunikationsbewusstsein und Verantwortung innerhalb der österreichischen Feuerwehr bei, sondern das Projekt ist auch ein Aushängeschild für Österreich – es gab bereits Interessensbekundungen aus anderen Ländern“, so Jürgen H. Gangoly, Geschäftsführer The Skills Group und Mit-Initiator des Konzepts. „Es ist nicht unser erster Staatspreis, aber wir alle drücken die Daumen, dass gerade dieses Projekt ihn bekommt.“

Die Kommunikationsagentur wurde bislang fünf Mal mit dem Staatspreis Public Relations ausgezeichnet: Für „Ein neue Währung für Europa“ (Österreichische Nationalbank, 1996), den „Internet Ombudsmann“ (seit kurzem „Internet Ombudsstelle, Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation, 2000), „Journalismus & Demokratie“ (2013) sowie zweifach für „Thermenflair in der Wiener U-Bahnlinie U1“ (Therme Wien, 2018).

#PRGala20 am 25. November 2020

Daumen drücken heißt es noch bis zum 25. November 2020. Denn dann vergeben der Public Relations Verband Austria (PRVA) und das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zum 37. Mal den Staatspreis PR. Im Rahmen der #PRGala20 werden die Sieger, die von einer hochkarätigen Jury unter dem Vorsitz der PRVA-Präsidentin Julia Wippersberg beurteilt werden, gekürt.





Über The Skills Group

The Skills Group (www.skills.at) zählt seit über 35 Jahren zu Österreichs führenden PR-Agenturen. Skills ist spezialisiert auf sensible und komplexe Kommunikation und betreut Kunden wie American Express, Bank Gutmann, B&C Privatstiftung und B&C Industrieholding, Cisco, EVVA, Google, Mars, die Therme Wien – ein Resort der VAMED Vitality World sowie zahlreiche Institutionen, öffentliche Einrichtungen und Verbände, wie die Arbeiterkammern, die MEGA Bildungsstiftung, die Initiative Saferinternet.at sowie das Österreichische E-Commerce-Gütezeichen. Ende 2019 hat Skills die Digital- und Innovationsagentur datenwerk übernommen und damit seine Kompetenzen in den Bereichen Social Media und Online-Kommunikation weiter ausgebaut. Die international und national vielfach ausgezeichnete Agentur ist Österreich-Affiliate des weltweit tätigen PR-Netzwerks FleishmanHillard.



