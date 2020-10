Anschober: Start der Anwendung von Antigentests in Österreich

Empfohlene Anwendungsgebiete umfassen Tests bei HausärztInnen, in Spitalsambulanzen, in Schulen sowie in Alten- und Pflegeheimen

Wien (OTS/BMSGPK) - Die „Österreichische Teststrategie SARS-CoV-2“ wird laufend evaluiert und an die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse angepasst. In der jüngsten Aktualisierung wurde die Strategie um das Feld der Antigentests erweitert. Antigentests bieten die Möglichkeit eines direkten Nachweises viraler Antigene innerhalb kurzer Zeit (15 bis 30 Minuten). Im Unterschied zu PCR-Tests wird bei Antigen-Tests nicht das Erbgut des Virus nachgewiesen, sondern dessen Protein bzw. Proteinhülle. Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Antigentests bieten eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit, das Virus innerhalb von kürzester Zeit nachzuweisen und bedeuten damit eine große Erleichterung für die Betroffenen. Sie sind ein wichtiger Pfeiler unserer aktualisierten Teststrategie und werden eine wichtige Rolle in der Bewältigung der Pandemie spielen.“****

Für die Probennahme ist ein Nasen-Rachen-Abstrich notwendig, der von medizinischem Fachpersonal abgenommen werden muss. Die Probe muss aber nicht in einem Labor ausgewertet werden, sondern kann direkt vor Ort abgelesen werden. Das Ergebnis muss mit den Spezifikationen des Tests, den Krankheitszeichen und der Vorgeschichte der Patientin/des Patienten in Kontext gesetzt werden. Um eine korrekte Interpretation sicherzustellen, sollen Antigen-Tests daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt ausschließlich unter ärztlicher Supervision durchgeführt werden, insbesondere bei Personen, die COVID-19 verdächtige Symptome aufweisen. Positive Antigentests gelten als COVID-19-Verdachtsfall und müssen unverzüglich an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet werden. Zudem müssen bis auf Weiteres positive Ergebnisse von Antigentests mittels PCR-Test bestätigt werden.

Als Anwendungsgebiete für Antigentests empfiehlt das Gesundheitsministerium die folgenden Bereiche:

- bei Hausärztinnen und Hausärzten bei Personen mit COVID-19-Symptomen (in Kürze möglich, die entsprechende Verordnung ist derzeit in finaler Abstimmung)

- in Spitalsambulanzen, vor Aufnahme von Patientinnen und Patienten mit COVID-19-Symptomen

- in Alten- und Pflegeheimen zur schnellen Abklärung von Verdachtsfällen

- in Schulen zur schnellen Abklärung von Verdachtsfällen (Anwendung z.B. durch Schulärztinnen und Schulärzte oder Hausärztinnen und Hausärzte)

FAQs: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Testungen-und-Quarantaene.html

Österreichische Teststrategie SARS-CoV-2: https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:cc1471e2-154b-48bc-aad6-d43ce13d7098/201013_%C3%96sterr_Teststrategie_SARS-CoV-2_Update_071020_S2.pdf

