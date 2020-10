"Grand Tours of Scotland" zum ersten Mal im deutschen Free-TV

Historiker Paul Murton nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise durch Schottland / Die BBC-Serie startet am 28. Oktober auf Bibel TV (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit einem viktorianischen Reiseführer in der Hand reist der schottische Historiker Paul Murton durch seine Heimat. Er zeichnet die Veränderungen nach, die sich seit der Geburt des Tourismus vor mehr als 200 Jahren vollzogen haben.

Jahrhundertelang galt Schottland als eine raue und ungehobelte Region. Um herauszufinden, was sich geändert hat, um Schottland zu einem international gefeierten Reiseziel zu machen, stellt Paul Reiserouten nach, die durch den "Black's Picturesque Guide to Scotland" (erstmalig veröffentlicht im Jahr 1840) vorgeschlagen werden.

Paul reist mit uralten Transportmitteln, darunter eine Pferdekarawane, eine Dampfeisenbahn und ein historisches Fahrrad, und tritt damit in die Fußstapfen der ersten Touristen, die nach Schottland kamen.

Paul Murton, Autor und Moderator von "Grand Tours", ist in Argyll an der Westküste Schottlands aufgewachsen. Seine Leidenschaft für die Natur begann schon als Teenager, als er sich in das Bergwandern und Klettern verliebte. Es gibt nur wenige Orte in Schottland, die er noch nicht besucht hat.

Bibel TV strahlt die 6-teilige 3. Staffel der BBC Serie "Grand Tours of Scotland" mit Doppelfolgen jeweils mittwochs ab 28. Oktober um 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung aus.

Weiterführende Links:

Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:

http://www.bibeltv.de/presse

oder in der Bibel TV Presselounge:

https://presse.bibeltv.de/index.php

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

www.bibeltv.de

Rückfragen & Kontakt:

Bibel TV Stiftung gGmbH

Wandalenweg 26

20097 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17

Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18

E-Mail: presse @ bibeltv.de