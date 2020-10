Favoriten: Swing-Melodien mit Wiener Texten am 18.10.

Anmeldungen zum „sWIENg“-Nachmittag: 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Restlos ausverkauft ist eine Swing-Matinee mit dem beliebten Wienerlied-Sänger und Unterhalter Kurt Strohmer am Sonntag, 18. Oktober, ab 11.00 Uhr, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Auf Grund der starken Nachfrage ist der Künstler zu einem Zusatz-Konzert bereit: Am Sonntag, 18. Oktober, tritt Kurt Strohmer ab 16.00 Uhr nochmals im „Waldmüller-Zentrum“ in Wien-Favoriten in der Hasengasse 38 auf. Der Musikus wandelt auf den Spuren von Legenden wie Frank Sinatra, Sammy Davis jr. und Dean Martin und zwar auf typisch „wienerische“ Art und Weise.

Zu hören sind alte Swing-Hits mit neuen Texten in deutscher Sprache. Dazu sagt Strohmer „Unsere Sprache ist es wert, gesungen zu werden!“. Die Veranstaltung trägt den Titel „Best of sWIENg“ und dauert bis 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro („Musikbeitrag“). Vorschriften wegen dem Corona-Virus (Hygiene, Abstände, Masken, etc.) sind vom Publikum zu befolgen und außerdem ersucht das ehrenamtlich wirkende Organisationsteam des Vereins „Kultur 10“ um Anmeldungen zum Konzert: Telefon 0660/46 46 614 (Sekretariat: Roswitha Jarolim). Die „Kultur 10“-Mannschaft ist auch per E-Mail erreichbar: waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Wienerlied-Interpret Kurt Strohmer: www.kurtstrohmer.at

Wiener Entertainer Kurt Strohmer: www.wiener-entertainment.at

Hawara Club (Kurt Strohmer): www.hawaraclub.at

Kultur-Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse