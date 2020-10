WdF Studie: Erhebliche Mehrarbeit sehen Führungskräfte als Teil des Jobs

Deutlich mehr systemkritische Entscheidungen – keine extra Abgeltung: So verändert Corona den Arbeitsalltag der österreichischen Führungskräfte.

Wien (OTS) - Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte hat mit Unterstützung der Industriellenvereinigung die Arbeitssituation der heimischen Führungskräfte in den sechs Monaten nach dem Corona-bedingten Lockdown Mitte März 2020 erhoben. „Die erste Welle der Corona-Pandemie hat die österreichischen Führungskräfte ganz besonders gefordert: Auch wenn Managerinnen und Manager Tag für Tag Verantwortung übernehmen müssen und diese Belastung gewohnt sind, bedeutet die extreme Unsicherheit der Pandemie eine Form der Herausforderung weit entfernt vom Management-Alltag“, erklärt WdF Bundesvorsitzender Mag. Andreas Zakostelsky.

Führungskräfte verstehen Belastungen als Teil des Berufsprofils

Acht von zehn Führungskräften geben an, dass sie die Krise sehr herausgefordert bzw. gefordert hat (81 %). Daraus resultierend haben die heimischen Führungskräfte teils erhebliche Mehrarbeit geleistet: 58% haben mehr bzw. viel mehr gearbeitet, für 15% hat die Pandemie allerdings zu einer Reduktion der Arbeitsbelastung geführt.

Gleichzeitig geben mit 54% vergleichsweise wenige Führungskräfte an, sich durch die Corona Krise belastet zu fühlen, 14% fühlen sich sehr belastet. „Die heimischen Führungskräfte sehen die Belastungen eher als Teil des Berufsprofils. Nur jede/r siebente Top-ManagerIn gibt sehr hohe psychische und physische Belastungen zu erkennen“, erklärt Andreas Zakostelsky. Mit den Herausforderungen zu leben, haben erfahrene ManagerInnen eher gelernt als „junge“ Führungskräfte. Wer weniger als drei Jahre in seiner Funktion ist, fühlt sich in jedem vierten Fall sehr belastet, bei mehr als 11 Jahren im Job ist es nur mehr jeder Zehnte.

Für die große Mehrheit ist klar, dass Herausforderungen nicht gesondert abgegolten werden

Massiv gestiegen ist in den letzten Monaten die Zahl der zu treffenden systemkritischen Entscheidungen bei den heimischen Führungskräften. Das bestätigen enorme 80% der Befragten.

Verantwortung zu übernehmen und insbesondere in schwierigen Zeiten Entscheidungen zu treffen, ist herausfordernd - es ist aber auch Teil des Jobprofils. Genau so sehen das zwei Drittel der heimischen Führungskräfte. Sie finden es selbstverständlich, dass diese Herausforderungen nicht gesondert abgegolten werden. „Führungskräfte sind es gewohnt, Mehrarbeit zu leisten und dafür nicht extra bezahlt zu werden. Insbesondere variable Bestandteile des Gehalts in guten Jahren sind aus ihrer Sicht auch eine Art ‚Risiko-Prämie‘ für Herausforderungen und persönliche Belastungen in schwierigen Zeiten", erklärt Andreas Zakostelsky. Denn variable Gehaltsbestandteile orientieren sich in der Mehrzahl der Fälle bei Führungskräften an Gewinn, Umsatzzielen oder anderen vereinbarten Messgrößen. Unerwartete Herausforderungen – auch die Corona Pandemie – zählen nicht dazu.

Einkommen im Jahr 2019

Ergänzt werden die Ergebnisse dieser Umfrage durch ausgewählte, traditionelle Fragen der WdF-Einkommensstudie zum Gehalt der Führungskräfte im Vorjahr. Die erste Führungsebene erzielte 2019 in der Vor-Corona-Zeit ein Jahres-Gesamteinkommen von im Schnitt 235.800 Euro brutto, die Führungskräfte der zweiten Ebene hatten ein jährliches Gesamteinkommen von 138.100 Euro (brutto). Für die Umfrage wurden die Angaben von 632 Führungskräften aus der ersten und zweiten Führungsebene durch das Marktforschungsinstitut TRICONSULT gesammelt und ausgewertet.

Über das WdF

Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) wurde 1979 gegründet und vertritt knapp 3.000 Manager und Entscheidungsträger aus allen Ebenen und ist somit Österreichs größtes parteipolitisch unabhängiges Führungskräftenetzwerk. Das WdF bietet branchenübergreifenden Austausch und ein tragfähiges Netzwerk zur fachlichen Unterstützung von Führungskräften, Nachwuchsführungskräften und Leader-Persönlichkeiten. Neben zahlreichen Umfragen, wie u.a. der Einkommensstudie, werden ein Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten zur Arbeitswelt der Führungskräfte durchgeführt.





