FP-Stumpf: Wiener FPÖ-Landesparteivorstand spricht Nepp einstimmig das Vertrauen aus

Breit aufgestellte Reformgruppe zur Optimierung in struktureller und inhaltlicher Hinsicht

Wien (OTS) - Vor dem Hintergrund medialer Spekulationen bekräftigten alle Mitglieder des Wiener Landesparteivorstandes, geschlossen hinter dem Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp zu stehen und sprachen ihm in der heutigen Sitzung einstimmig das Vertrauen aus. Dies gab heute der Landesparteisekretär der FPÖ-Wien, LAbg. Michael Stumpf bekannt.

Die Wiener FPÖ nehme mit großem Respekt vor dem Wähler das Ergebnis der jüngsten Wahl zur Kenntnis, sehe es aber auch als Auftrag, mit doppelt und dreifacher Anstrengung das Vertrauen der Wähler zurückzuerobern, so Stumpf.

Nepp verwies darauf, dass die Wiener FPÖ in struktureller und inhaltlicher Hinsicht alle notwendigen Optimierungen dafür vornehmen werde. Diesbezüglich wurde eine breit aufgestellte Reformgruppe eingesetzt, welche in den einzelnen Bereichen die Wiener FPÖ in eine gute Zukunft führen wird, die auch dem Anspruch einer modernen, heimatverbundenen Wien-Partei gerecht werde. (Schluss)

