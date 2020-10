Voglauer erfreut über Runden Tisch zu Glyphosat bei Umweltministerin Gewessler

Wien (OTS) - Umweltministerin Leonore Gewessler hatte heute zum Runden Tisch zu Glyphosat geladen. Ziel dieses Treffens war es, mit Umweltorganisationen, Anwendern und den Parlamentsfraktionen über mögliche Wege zum Glyphosat-Ausstieg zu beraten. Olga Voglauer, Landwirtschaftssprecherin der Grünen, sagt dazu: „Ich freue mich sehr, dass Ministerin Gewessler diesen Austausch mit der Zivilgesellschaft organisiert hat. 93 Prozent der Bevölkerung Österreichs sind für ein Glyphosat-Verbot. Das ist ein klarer Auftrag, so rasch wie möglich alle rechtlichen Möglichkeiten zur Vermeidung von Glyphosat auszuschöpfen.“

Das Totalherbizid ist derzeit bis 15. Dezember 2022 auf EU-Ebene genehmigt. Darüber hinaus müsste die Genehmigung erneuert werden. Voglauer: „Unser erklärtes Ziel ist es, dass Glyphosat keine Genehmigung mehr erhält, und daher mit Ende 2022 europaweit verboten wird.“

Bereits jetzt sind mindestens 26 Prozent der österreichischen landwirtschaftlichen Fläche frei von Glyphosat: So hoch ist der Bio-Anteil in Österreich, und in der Bio-Landwirtschaft dürfen generell keine chemisch-synthetischen Pestizide verwendet werden. „Wir wissen, dass Landwirtschaft ohne Ackergifte und auch ohne Glyphosat möglich ist – die Bio-Betriebe machen es vor. Wichtig sind präventive Maßnahmen wie eine vielfältige Fruchtfolge. Wenn bisher konventionell und mit Pestiziden gewirtschaftet wurde, bedarf es daher der Unterstützung bei der Umstellung. Wir müssen die Bäuerinnen und Bauern in den nächsten Jahren dabei unterstützen, die passenden Alternativen für ihren Betrieb zu finden“, sagt Voglauer.

Auch auf EU-Ebene wird an der Reduktion des Pestizideinsatzes gearbeitet. Die „Farm to Fork“-Strategie sieht die Halbierung von Menge und Gefährlichkeit der eingesetzten Pestizide vor. „Wir wissen derzeit nicht, wie viel von welchen Pestiziden wo in Österreich eingesetzt wird. Es gibt nur bundesweite Verkaufsstatistiken. Um die Bemühungen in der Landwirtschaft zur Reduktion des Pestizideinsatzes auch sichtbar zu machen, braucht es ein Monitoring und transparente Datenerhebung zur Pestizid-Ausbringung“, meint Voglauer.

