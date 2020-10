„SAG’S MULTI!“: Der ORF entwickelt den mehrsprachigen Redewettbewerb weiter

Wien (OTS) - Seit elf Jahren fördert der mehrsprachige Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“ Deutsch, Mehrsprachigkeit und Internationalität junger Menschen und ermutigt diese, persönlich Position zu beziehen und mit einer Rede ein Publikum zu bewegen. Mit 1. Oktober 2020 hat der ORF die Trägerschaft des Wettbewerbs übernommen und schafft damit nun im laufenden Schuljahr erstmals österreichweit für jedes Bundesland eine große Bühne für die mehrsprachigen jungen Talente. Die ORF-Landesstudios werden mit „SAG’S MULTI!“ in ihrem Zugang zur Diversität und zur Normalität durch Internationalität unterstützt. Der ORF wird den Wettbewerb in all seinen Medien begleiten.

Bei einem Fototermin mit ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Pius Strobl, Leiter ORF Corporate Social Responsibility, sowie Christian Konrad, Peter Wesely, Ali Rahimi und Michael Häupl vom Verein „Wirtschaft für Integration“ und ORF-Moderatorin Eser Akbaba, dem Gesicht der Kampagne, wurde heute Dienstag, dem 13. Oktober 2020, die Trägerschaft des ORF für „SAG’S MULTI!“ besiegelt.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz: „Der Beitrag zur Integration ist einer der Zukunftsaufträge des ORF. Der Vielfalt und Kompetenz der österreichischen Jugend soll mit Unterstützung des ORF eine Bühne geboten werden. Deshalb unterstützt der ORF das erfolgreiche Projekt ‚SAG’S MULTI!‘ in allen seinen Medien.“

Christian Konrad: „Internationalität und Mehrsprachigkeit, wache Gedanken und die Bereitschaft Position zu beziehen – ‚SAG’S MULTI!‘ bietet dafür beeindruckenden jungen Menschen eine besondere Bühne. Sie verdienen Aufmerksamkeit und Wertschätzung, und sie sind wichtig für die Zukunft Österreichs. Ich freue mich, dass der ORF die Idee von ‚SAG’S MULTI!‘ übernimmt und weiterentwickelt.“

Ermutigung und Empowerment durch „SAG’S MULTI!“

Mehrsprachige junge Menschen sind keine Minderheit. Fast 30 Prozent (mehr als 160.000) der Schüler/innen in Österreich haben eine andere Familiensprache als Deutsch. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, deren Erstsprache Deutsch ist, die im Unterricht aber zumindest eine Fremdsprache lernen, sind sie alle mehrsprachig und eine Generation Global.

Bei „SAG’S MULTI!“ muss in der Rede zwischen Deutsch und der Erstsprache oder Deutsch und einer erlernten Fremdsprache mehrmals gewechselt werden. Im vergangenen Schuljahr haben 600 Schüler/innen ab der 7. Schulstufe teilgenommen, 52 Sprachen waren in der Kombination mit Deutsch zu hören.

„SAG’S MULTI!“ – der Redewettbewerb von Oktober bis Juni

Bedingt durch Corona wird „SAG’S MULTI!“ in der ersten Phase digital abgewickelt, ab dem Frühjahr 2021 sind auch Veranstaltungen mit Publikum geplant, wenn COVID-19 das zulässt.

Das Leitthema lautet „Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt?“ und mit Unterthemen richtet sich der Fokus auf folgende Bereiche:

Demokratie, Zivilcourage, Vielfalt der Gesellschaft, Internationalität, Zusammenleben und Digitale Welten.

In jedem Bundesland werden in drei (Schulstufen bezogenen) Kategorien jeweils drei Preisträger/innen aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ab der siebenten Schulstufe ermittelt.

Ende Oktober startet die Online-Nominierungsphase durch die Schulen. Bis zum 1. Dezember können sich Redner/innen mit dem Video einer Kurzrede (3–5 Minuten) für die erste Runde qualifizieren. Bis zum 10. Februar 2021 übermitteln die Qualifizierten ihr Video einer auf 6–8 Minuten (verlängerten) Rede. Diese Reden werden auf eine öffentlich zugängliche Plattform gestellt und laden damit über Social Media zur Auseinandersetzung ein. In jedem Bundesland bewertet eine eigene Jury (darunter auch ORF-Redakteurinnen und -Redakteure) nach einem bewährten Punktesystem. Zwischen 13. April und 23. April 2021 treten in den ORF Landesstudios jeweils 30 Teilnehmer/innen (zehn pro Kategorie) in einer Bundesland-Finalrunde mit einer neuen Rede vor Publikum und Jury an. Die besten (maximal) drei pro Kategorie (neun pro Bundesland) sind die Bundesland-Sieger/innen. Im Juni 2021 ist auf ORF III der bundesweite Abschluss geplant.

Das Team hinter „SAG’S MULTI!“

Das zentrale Team für die Umsetzung unter Leitung des CSR-Chefs Pius Strobl sind Eser Akbaba und Peter Wesely.

Eser Akbaba ist seit 2009 als Moderatorin für den ORF tätig, sie ist Buchautorin und selbst mit drei Muttersprachen aufgewachsen:

Türkisch, Zaza und Deutsch.

Peter Wesely hat als Generalsekretär des Vereins „Wirtschaft für Integration“ den Wettbewerb 2009 erfunden. In den 1980er und 1990er Jahren war er Redakteur der ORF-Abteilungen Religion in Hörfunk und Fernsehen, weitere berufliche Stationen waren u. a. Pressesprecher der Caritas Wien und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Als Partner in der organisatorischen Umsetzung unterstützt weiterhin EDUCULT – Denken und Handeln in Kultur und Bildung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at