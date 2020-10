NEOS zu den Plänen einer TU Linz: viele offene Fragen

Felix Eypeltauer: „Kalendersprüche und vage Andeutungen sind nicht die Basis, auf der derartig fundamentale Entscheidungen getroffen werden sollten.“

Wien/Linz (OTS) - Der oberösterreichische NEOS-Landessprecher und Abgeordnete zum Nationalrat Felix Eypeltauer sieht die Pläne rund um eine TU in Linz in zweierlei Licht: „Die Überlegung, den Industrie- und Wissenschaftsstandort Oberösterreich zu stärken und den Transformationsprozess mitgestalten zu wollen, ist grundsätzlich zu befürworten. Die heutige Pressekonferenz war allerdings nur Show in Hinblick auf die anstehende Landtagswahl. Uns sind weder Details zu Kosten, Standort oder Schwerpunkten genannt worden, auch Fragen konnten nicht beantwortet werden. Mit diesem Informationsstand kann überhaupt keine Einschätzung über das geplante Projekt getroffen werden. Für mich stellt sich die Frage, warum es heute überhaupt eine Pressekonferenz gegeben hat.“



Künsberg Sarre: „Es hätte eine österreichweite Standort-Evaluierung gebraucht“



NEOS-Wissenschaftssprecherin Martina Künsberg Sarre hätte sich unterdessen vorab eine bundesweite Evaluierung gewünscht: „Bei einem solchen Großprojekt sollten jedenfalls ein transparenter Bewerbungsprozess und eine Einbindung der wesentlichen Stakeholder im Universitäts- und Wissenschaftsbereich am Anfang stehen.“ Es brauche ein Konzept und eine ordentliche Finanzierung rundherum, „denn internationale Top-Leute gehen wegen des Umfeldes, der Drittmittelfinanzierung, der Chancen, des Netzwerkes und der Spin-Offs an Top-Unis.“





