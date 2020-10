***Terminaviso Pressegespräch*** "Die Zukunft der EU-Landwirtschaftspolitik"

Online-Pressegespräch mit MEPs Schmiedtbauer, Sidl, Waitz und Gamon am Freitag, 16. Oktober, 10 Uhr

Wien (OTS) - In der kommenden Woche befasst sich das Europäische Parlament im Rahmen seiner Plenartagung mit u.a. mit der weiteren Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in der Förderperiode 2021 bis 2027. In drei Berichten wird u.a. vorgeschlagen:

Eine maximale Obergrenze von 100.000 Euro für Direktzahlungen an Landwirte und mehr Geld für Bio-Bauern (mehr Infos) Schärfere Strafen bei Verstößen gegen Umweltauflagen und Tierwohl bei geringerem bürokratischen Aufwand für Landwirte (mehr Infos) Maßnahmen gegen Preisschwankungen und Überproduktion (mehr Infos)

Die Weiterentwicklung der GAP thematisieren wir am Freitag, 16. Oktober 2020, 10 Uhr in einem Online-Pressegespräch mit den österreichischen Europaabgeordneten

Simone Schmiedtbauer (ÖVP)



Günther Sidl (SPÖ)

Thomas Waitz (Grüne)

Claudia Gamon (Neos).

Dazu laden wir Sie sehr herzlich ein. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt und via Facebook live eingebettet.



Aus organisatorischen Gründen (wir müssen Sie zu Zoom einladen) bitten wir unbedingt um Ihre baldige Anmeldung unter bernhard.schinwald@ep.europa.eu.

