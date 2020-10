Free Weekend: Am 17. & 18. Oktober kostenloser Eintritt in die ALBERTINA MODERN

150 Tage ALBERTINA MODERN

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende ist der Besuch der Eröffnungsausstellung der ALBERTINA MODERN The Beginning. Kunst in Österreich 1945 bis 1980 für alle Besucherinnen und Besucher gratis.

Wer dem trüben Herbstwetter entkommen und gleichzeitig außergewöhnliche Einblicke in die österreichische Kunst nach 1945 erhalten möchte, hat nun die einmalige Chance, dies bei freiem Eintritt zu tun. The Beginning bietet erstmals einen umfassenden Überblick einer der innovativsten Epochen heimischer Kunstgeschichte und präsentiert die bedeutendsten Positionen an der Schwelle zur Postmoderne – vom Wiener Phantastischen Realismus über die frühe Abstraktion, den Wiener Aktionismus, die kinetische und konkrete Kunst sowie die österreichische Spielvariante der Popart bis zu dem für Wien so kennzeichnenden gesellschaftskritischen Realismus.

Vor 150 Tagen wurde die ALBERTINA MODERN eröffnet. Rund 60.000 Besucherinnen und Besucher haben das Museum bisher besucht.

Am Free Weekend wird größter Wert auf die Einhaltung der Corona-Regeln gelegt, weshalb es zu kurzen Wartezeiten kommen kann.

