VP-Generalsekretär Melchior: „Opposition soll endlich Wahlkampfmodus verlassen und zur Sachlichkeit zurückkehren“

Kritik an Budget, das noch gar nicht präsentiert wurde, ist völlig daneben – Sinnbildlich für das Fehlen konstruktiver Oppositionsarbeit in Zeiten der Krise

Wien (OTS) - „Obwohl der Wien-Wahlkampf bereits beendet und die Wahl geschlagen ist, setzen die Oppositionsparteien ihre täglichen Angriffe gegen die Bundesregierung fort: Einen Tag vor dessen Budgetrede trifft es nun Finanzminister Gernot Blümel, der insbesondere seitens der Sozialdemokratie derb beschossen wird. Ich rate der Opposition und insbesondere dem Abgeordneten Leichtfried, endlich wieder auf den Weg der Vernunft zurückzukehren und nicht inmitten der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ständig parteipolitisch motivierte Angriffe zu verüben. Die Opposition soll endlich den Wahlkampfmodus verlassen und wieder mehr Sachlichkeit in ihre eigene Arbeit bringen“, fordert der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior.

Angesichts der derzeitigen Ausnahmesituation sei mehr überparteilicher Zusammenhalt gefragt, so Melchior: „Ich halte es für unverantwortlich, dass die Opposition ausgerechnet in dieser weltweiten Gesundheits- und Wirtschaftskrise alles versucht, um die Regierung zu diskreditieren und gleichzeitig jede überparteiliche Zusammenarbeit ausschlägt. Das SPÖ-Abgeordneter Leichtfried Kritik an einem Budget übt, das noch gar nicht präsentiert wurde, zeigt deutlich, wie daneben sich die SPÖ derzeit verhält. In seiner kurzen Zeit als Verkehrsminister war Leichtfried ein absolutes Leichtgewicht und hat mehr als genügend Baustellen im Ministerium hinterlassen.“

