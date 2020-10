Harsche NEOS-Kritik an „Crashkurs“ für Kindergarten-Pädagog_innen

Künsberg Sarre/Swatek: „Es ist unverantwortlich, Personen ohne einschlägige Ausbildung in die Kindergärten zu schicken. Kindergarten-Pädagog_innen brauchen eine fundierte Ausbildung.“

Wien (OTS) - Entsetzt reagieren NEOS auf den Beschluss der steirischen Landesregierung, nicht einschlägig ausgebildete Kindergartenpädagog_innen in den Kindergärten einzusetzen. „Die ersten Lebensjahre sind die prägendsten, darin sind sich Wissenschaft und Hausverstand einig“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre. „Kindergarten-Pädagoginnen und -Pädagogen tragen deshalb eine hohe Verantwortung und brauchen eine fundierte Ausbildung.“

Der Pädagog_innen-Mangel, der sich nun in der Coronakrise noch verstärkt, liege nicht an zu hohen Ausbildungsanforderungen, sondern an unattraktiven Arbeitsbedingungen, so Künsberg Sarre: „Die Mehrzahl der ausgebildeten Fachkräfte geht nicht in den Beruf, weil die Arbeitsbedingungen unattraktiv sind. Statt diese zu verbessern, möchte Schwarz-Rot in der Steiermark jetzt die Qualität herunterschrauben und Personen ohne elementarpädagogische Ausbildung als gruppenführende Pädagoginnen einstellen. Das finden wir unverantwortlich.“

„Statt sich für die beste Bildung unserer Kinder einzusetzen, plant die steirische Landesregierung ernsthaft, Personen ohne Ausbildung als PädagogInnen einzusetzen“, sagt der steirische NEOS-Klubobmann Niko Swatek. „Genauso wenig wie wir einem Arzt mit nur 30 Stunden Medizin-Crashkurs vertrauen würden, sollten wir jemandem mit nur 30 Stunden Elementarpädagogik-Crashkurs die Betreuung und Ausbildung unserer Kinder überlassen.”

NEOS haben sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene schon viele Anträge eingebracht, um die Situation in der Elementarpädagogik zu verbessern, etwa durch kleinere Gruppen. Künsberg Sarre: „Leider haben die Regierungsparteien bisher keinen Mut für Verbesserungen gehabt. Wir werden den Druck aber weiter aufrecht erhalten, bis echte Lösungen umgesetzt werden.“

