„WELTjournal“ am 14. Oktober mit „Schottland – Exit vom Brexit?“

Im „WELTjournal +“: „Ärger mit Donald – Trumps Golfplatz in Schottland“

Wien (OTS) - Patricia Pawlicki präsentiert am Mittwoch, dem 14. Oktober 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 zunächst die „WELTjournal“-Reportage „Schottland – Exit vom Brexit?““. Danach folgt um 23.05 Uhr „WELTjournal +“ mit „Ärger mit Donald – Trumps Golfplatz in Schottland“.

WELTjournal : Schottland – Exit vom Brexit?

Bis Mitte Oktober sollten Großbritannien und die EU ihre künftigen Beziehungen nach dem Brexit geklärt haben, anderenfalls steht wieder das Szenario eines harten Brexit ohne Deal im Raum. Vor allem die Schotten fürchten eine Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen. Sie haben mehrheitlich gegen den Brexit gestimmt. Viele fühlen sich von der Regierung in London zunehmend entfremdet. Nirgendwo sonst ist Premier Boris Johnson so unbeliebt, nirgendwo sonst ist die Kritik an seiner Corona-Politik so stark. Im Norden des Vereinigten Königreichs herrscht eben nicht nur ein anderes Wetter, sondern auch ein anderes politisches Klima als im Rest des Landes: „Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass Umfragen über eine lange Zeitspanne eine Mehrheit für eine Unabhängigkeit Schottlands prognostizieren“, sagt John Curtice. Der Politologe gilt als wichtigster Meinungsforscher des Landes und hat die letzten vier Unterhauswahlen richtig vorausgesagt.

Reporter Benedict Feichtner, selbst Brite, ist für das „WELTjournal“ quer durch das Land der Highlands gefahren. In Sterling trifft er den Flötenbauer George Ormiston, der aus einer der ältesten Familien Schottlands stammt und seit seiner Jugend für die Unabhängigkeit kämpft. Im Nordwesten besucht er Whisky-Destilleure, die sich einst in die unzugänglichsten Regionen zurückzogen haben, um sich vor den englischen Steuereintreibern zu verstecken. Jetzt wollen sie, so wie die klare Mehrheit der Schotten, durch die Unabhängigkeit zurück in die EU. Doch kann das gelingen?

WELTjournal +: Ärger mit Donald – Trumps Golfplatz in Schottland In der Nähe von Aberdeen im Nordosten Schottlands sorgt der laut seinem Betreiber Donald Trump „großartigste Golfplatz der Welt“ weiter für jede Menge Ärger. Der rabiate Immobilien-Tycoon und jetzige US-Präsident hat sein Golf-Luxusresort an der schottischen Küste gegen alle Widerstände der lokalen Bevölkerung und gegen die Bedenken von Umweltschützerinnen und Umweltschützern mit teils brachialen Methoden durchgesetzt. Nach dem Mega-Bau ist die einzigartige Dünenlandschaft zerstört und die verbliebenen Anwohner bleiben ohne fließendes Wasser und mit Erdwällen vor ihren Häusern zurück, da Trumps Baugesellschaft die Wasserleitung gekappt hat und Erdreich aufschütten ließ.

Der britische Filmemacher Anthony Baxter hat die Eskalation rund um Trumps Golfplatz bereits damals mit der Kamera begleitet. Jetzt hat er die Fortsetzung zu seinem preisgekrönten Film gedreht und zeigt, wie es den Anrainerinnen und Anrainern seither ergangen ist. Die 92-jährige schottische Witwe Molly Forbes hat nach mehr als fünf Jahren noch immer kein Fließwasser im Haus. Ihr Sohn, der Lachs-Fischer Michael Forbes, wurde mit seinem couragierten Widerstand gegen Trump zu einer Art schottischem Nationalhelden. Der Filmemacher begleitet Forbes in die USA, wo der schottische Fischer Trump mit Bildern konfrontieren will, die dokumentieren, was er den hier Wohnenden angetan hat.

