Interhyp Österreich seit zwei Jahren auf dem Markt

Deutscher Branchenprimus für die Vermittlung von privaten Wohnkrediten macht Immobilienfinanzierungen transparent (FOTO)

Wien (OTS) -

Nach dem erfolgreichen Start steht in den nächsten Jahren die Skalierung des Angebots an.

Bereits 40 Bankpartner kooperieren mit Interhyp Österreich.

Niederlassungsleiter Andreas Luschnig: "Ein Hypothekarkredit ist kein Angebot von der Stange, wir suchen für jeden Kunden die Finanzierung, die am besten zu ihm passt."

Die Zwei im Fokus: Im Oktober 2020 feiert Interhyp Österreich sein zweijähriges Bestehen, in Deutschland feierte man bereits das 20-jährige Jubiläum. "Interhyp erfüllt Wohnträume", sagt Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft in beiden Ländern, "und mit unserem konsequent transparenten Ansatz wollen wir gleichzeitig den österreichischen Wohnkreditmarkt für Kunden zugänglicher und verständlicher machen." Der deutsche Marktführer ist im Oktober 2018 in Österreich gestartet, mittlerweile arbeiten 20 Mitarbeiter in der Niederlassung beim Prater in Wien.

Interhyp hat immer zwei Ebenen im Blick. "Wir stellen die persönliche Situation unserer Kunden in den Mittelpunkt und suchen von ihr ausgehend den Finanzierungspartner für einen Wohnkredit, der zu den finanziellen Möglichkeiten und den persönlichen Lebensumständen unserer Kunden passt", sagt Niederlassungsleiter Andreas Luschnig. Darüber hinaus nimmt Interhyp den Markt für Wohnbaukredite ins Visier: "Eine Immobilienfinanzierung an sich ist schon komplex, aber in Österreich ist sie beinahe eine Wissenschaft", so Luschnig. "Durch die unterschiedlichen Gebühren, die die Banken für einen Hypothekarkredit verlangen, ist die Vergleichbarkeit von Krediten für Laien nahezu unmöglich." Interhyp ist auch angetreten, um Licht in diesen Kreditdschungel zu bringen.

In Deutschland ist seit dem Start von Interhyp vor 20 Jahren viel Bewegung in den Markt gekommen. "Wir haben damals begonnen, Wohnkreditzinsen für unsere Kunden zu vergleichen und ihnen gleichzeitig eine reelle Produktauswahl angeboten", sagt Vorständin Mirjam Mohr. 2019 wurden in Deutschland Finanzierungen in einem Gesamtvolumen von mehr als 24 Milliarden Euro vermittelt. Mit dem Vergleich von heute rund 500 Banken hat Interhyp große Transparenz in den deutschen Markt gebracht.

Digital, schnell und nah am Kunden

Interhyp Deutschland war seiner Zeit vor 20 Jahren noch ein Stück voraus, als man mit einem rein digitalen Angebot begonnen hat. Nach kurzer Zeit ist das Unternehmen dem Bedürfnis der Kunden nach persönlichem Kontakt entgegengekommen. Heute und vor allem auch seit Ausbruch der Pandemie wird der digitale Vorsprung wieder belohnt: Interhyp berät seine Kunden in Österreich und Deutschland per Videocall mit geteiltem Bildschirm, damit die Kunden jeden Schritt auf dem Weg zum Wohnkredit nachvollziehen können. Unterlagen müssen nicht mehr kopiert, per Post oder auch per Mail mit großem Anhang verschickt werden, sie können über einen sicheren Uploadlink verschlüsselt ins System gespielt und dort auch automatisch erkannt und zugeordnet werden.

Vor allem in Ballungszentren muss eine Finanzierungszusage oft binnen weniger Tage erfolgen, um den Zuschlag für eine Wunschimmobilie zu erhalten. Interhyp verspricht seinen Kunden eine Termingarantie für ein passendes Finanzierungsoffert innerhalb von 24 Stunden in der Arbeitswoche. Eine Kreditentscheidung erhält der Kunde oft innerhalb weniger Tage.

Viele Menschen wissen genau, wie hoch die Miete sein darf, die sie sich leisten können. Aber kaum jemand weiß, wie teuer das Haus oder die Eigentumswohnung sein darf, damit die monatliche Pauschalrate regelmäßig bedient werden kann. "Wir beraten unsere Kunden bei der Frage, wie teuer die gesuchte Immobilie werden kann", sagt Andreas Luschnig. "Wir erklären, beraten und suchen anschließend auch das Angebot, das am besten passt." Interhyp begleite seine Kunden durch den gesamten Kauf- und Finanzierungsprozess.

Interhyp baut Bankennetzwerk kontinuierlich aus

Derzeit kooperieren rund 40 Banken und Sparkassen mit Interhyp Österreich, darunter die Erste Bank, die Raiffeisenlandesbank Steiermark sowie die ING Austria. Bankpartner erhalten von Interhyp wertvolle Kundenkontakte. "Wir nehmen den Banken die Prüfung ab, ob ein Kredit realistisch ist", sagt Luschnig. "Außerdem habe jede Bank unterschiedliche Anforderungen für die Kreditvergabe, wir suchen das perfekte Match zwischen Kundenbedürfnissen und Marktbedingungen." Das spart den Banken Zeit, Arbeit und Geld.

Über Interhyp

Interhyp wurde 1999 von dem Österreicher Robert Haselsteiner und dem Deutschen Marcus Wolsdorf gegründet. Das Unternehmen ist heute einer der führenden Vermittler für private Wohnbaufinanzierungen in Deutschland und seit Herbst 2018 auch in Österreich mit einer Zweigniederlassung in Wien tätig. Mit seinem radikal transparenten und verbraucherorientierten Ansatz hat das junge Start-up vor 20 Jahren den deutschen Markt revolutioniert, war 2005 der erfolgreichste Börsengang des Jahres, bevor das Unternehmen 2008 in die ING-Familie integriert wurde. 2019 hat Interhyp ein Baufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro bei seinen rund 500 Bankpartnern platziert. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten präsent.

Rückfragen & Kontakt:

Caroline Neider

Pressesprecherin Österreich

Telefon +43-1-2530710-151

Mobil: +49-175-4221774

E-Mail: caroline.neider @ interhyp.at

www.interhyp.at