shöpping.at knackt Marke von 1.000 Händler*innen

Heimische Unternehmen bieten auf Online-Marktplatz 2,3 Millionen Produkte an - 60 Millionen Euro Handelsumsatz für 2020 erwartet

Wien (OTS) - Vor über drei Jahren hat die Österreichische Post das Start-up shöpping.at gegründet, den Online-Marktplatz für österreichische Händler*innen. Kürzlich wurde der 1.000 Händler auf der Plattform begrüßt, nun werden insgesamt mehr als 2,3 Millionen Produkte angeboten. Ein Grund für den wachsenden Erfolg ist der einfache Einstieg in den E-Commerce, der bei shöpping.at mit äußerst günstigen Konditionen einhergeht: Für die Händler*innen fallen keine Fixkosten an, das Einstellen der Artikel ist kostenlos und unlimitiert möglich. Außerdem stellt shöpping.at von der IT über die Vermarktung bis hin zum Kundeservice alles aus einer Hand zur Verfügung. Das beginnt beim CO2-neutralen Versand mit der Österreichischen Post und geht bis zu maßgeschneiderten Softwarelösungen oder Lager- und Kommissionierungsleistungen der Posttochter Systemlogistik.

„Während Corona haben wir verstärkte Nachfragen von Händler*innen und von Kund*innen verzeichnet. Das hätte es nicht gegeben, wenn wir uns als Marktplatz in den vergangenen Jahren nicht schon eine gute Basis aufgebaut hätten. Mit 1.000 österreichischen Händler*innen und über 2,3 Millionen Produkten haben wir eine wichtige Messlatte erreicht: Auf diesem Erfolg wollen wir uns aber nicht ausruhen, sondern den Marktplatz ständig weiterentwickeln“, sagt Robert Hadzetovic, Geschäftsführer von shöpping.at.

Als tausendsten Händler darf shöpping.at Romann Shop aus dem niederösterreichischen Harmannsdorf-Rückersdorf willkommen heißen. Das in 5. Generation tätige Familienunternehmen, das ursprünglich mit Schmiede, Landtechnik und Nutzmaschinen gestartet ist, hat vor rund 20 Jahren sein Produktangebot um Outdoor-Spielwaren wie etwa hochwertigen Kinder Gokarts und Trampolinen erweitert – diese werden ab sofort auch über shöpping.at vertrieben. „Als Familienbetrieb liegen uns der regionale Einkauf und kurze Transportwege besonders am Herzen, genau das haben wir bei shöpping.at gefunden. Gerade in Corona-Zeiten ist es wichtig, die heimische Wirtschaft zu stärken und damit Arbeitsplätze im Land zu sichern. Deshalb war uns auch klar, dass wir unsere Produkte auch auf dem österreichischen Online-Marktplatz anbieten wollen“, freut sich Eva Romann, Juniorchefin und Leiterin der Sparte Spielwaren bei Romann Shop.

VERDREIFACHUNG DES HANDELSUMSATZES FÜR 2020 ERWARTET

shöpping.at wurde 2017 gegründet und ist mittlerweile der größte heimische Online-Marktplatz. Die Zustellung der Produkte erfolgt in allen Fällen durch die Österreichische Post, Online-Shopper*innen profitieren damit nicht nur von bequemen Empfangslösungen – wie der Abstellgenehmigung, Paketumleitung, Post Empfangsboxen, Wunschfilialen und Abholstationen – sondern können auch sicher sein, dass alle Sendungen CO2-neutral zugestellt werden.

Während im Zuge von COVID-19 internationale Lieferketten unterbrochen wurden, konnten die heimischen Händler*innen ihre Stärken ausspielen. Geholfen hat ihnen dabei shöpping.at durch dessen Angebot und zahlreiche Services. Die Zugriffszahlen auf der Plattform haben sich in Spitzenzeiten sogar verzehnfacht - Aktuell greifen rund 700.000 User pro Monat auf den Online-Marktplatz zu, 200.000 Pakete wurden im ersten Halbjahr bereits über shöpping.at verschickt. Lag der Handelsumsatz 2019 noch bei knapp 20 Millionen Euro, werden für 2020 rund 60 Millionen erwartet.

