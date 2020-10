AVISO: Pressekonferenz - Stärkung der Krisenfestigkeit Österreichs

Wien (OTS/BMDW) - Die Corona-Krise hat Länder weltweit schwer getroffen. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen sind enorm. Im Rahmen einer Pressekonferenz informiert Digitalisierungs- und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck über Maßnahmen zur Stärkung der Krisenfestigkeit Österreichs. In Zusammenarbeit mit Cisco und Arthur D. Little wurde eine Studie zum Thema Krisenfestigkeit durchgeführt, bei der mehr als 50 österreichische Top-Führungskräfte interviewt wurden. Mag. Hans Greiner, General Manager Cisco Österreich, Kroatien und Slowenien und Dr. Karim Taga, Managing Partner bei Arthur D. Little Austria präsentieren die Ergebnisse der Befragung.

Datum: Donnerstag, 15. Oktober 2020

Zeit: 09:30 Uhr

Ort: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), 5. Stock, Pressezentrum, Stubenring 1, 1010 Wien

Ihre Ansprechpersonen:

Dr. Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Mag. Hans Greiner, General Manager Cisco Österreich, Kroatien, Slowenien

Dr. Karim Taga, Arthur D. Little Austria, Managing Partner

