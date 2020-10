250 Stunden Ski-Weltcup im ORF: Auftakt in Sölden früh wie nie

Ab 17. Oktober live in ORF 1, mit neuem Kamera-Fahrer Joachim Puchner

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie macht es notwendig – die Ski-Weltcup-Saison 2020/21 startet früh wie nie (am 17. Oktober), aber wie immer mit einem Riesenslalom der Damen in Sölden. Insgesamt 74 Rennen stehen auf dem Rennkalender, siebenmal ist Österreich Gastgeber, neben Sölden macht der Weltcup in Lech/Zürs, am Semmering, in St. Anton, in Flachau, Kitzbühel und Schladming Station.

Die Skiweltcup-Saison 2020/21 steht diesmal ganz im Zeichen der Frage, wer sich für die alpine Ski-WM 2021 in Cortina (live in ORF 1) qualifizieren kann. Am Gletscher in Sölden geht es am Samstag, dem 17. Oktober 2020, ab 9.25 Uhr in ORF 1 mit dem Riesenslalom der Damen los. Die Herren starten am Sonntag, dem 18. Oktober, ebenfalls ab 9.25 Uhr. Kommentatoren sind Peter Brunner (Damen) bzw. Oliver Polzer (Herren), die Kokommentatoren beim Weltcupauftakt heißen Alexandra Meissnitzer bzw. Hans Knauß, Benni Raich wird einmal mehr seine Expertisen im Zielraum mit Rainer Pariasek und den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen. Regie: Michael Kögler.

Joachim Puchner, der neue Kamera-Fahrer

Neues gibt es zu Hans Knauß zu berichten, der bekanntlich seine Karriere als verwegener Kamera-Fahrer letzte Saison beendet hat und „nur“ noch hinter dem Mikrofon Platz nehmen wird. Für ihn stürzt sich künftig der Ex-Weltcupfahrer Joachim Puchner, der seine Karriere 2017 nach schweren Verletzungen beenden musste, mit ORF-Equipment die Pisten hinunter. Der 33-jährige ehemalige Speed-Spezialist aus St. Johann im Pongau und Bruder der Weltcup-Starterin Mirjam Puchner, der es einmal bei einer Abfahrt und zweimal im Super-G aufs Stockerl geschafft hat, wird bereits in Sölden für den ORF an den Start gehen.

Dass sich das alles vielleicht leichter anhört als es ist, bestätigt Puchner: „Ich bin vor dem Weltcupauftakt ein paarmal Skifahren gegangen und habe dabei ganz ohne Mikro und Kamera das Kommentieren beim Fahren probiert. Das ist wirklich nicht so einfach wie man sich das vielleicht vorstellt. Vor allem gilt es dabei, den Drang zum bedingungslosen Racing, der natürlich noch in einem steckt, zugunsten der Zuseherinnen und Zuseher und der Verständlichkeit hintanzustellen.“ Jedenfalls hat sich Puchner von Alexandra Meissnitzer und seinem „Vorgänger“ Hans Knauß bereits wertvolle Tipps geholt.

Mit dem bewährten Team geht der ORF SPORT – unter der Leitung von Sportchef Hans Peter Trost und Teamleader Robert Waleczka – in die aktuelle Saison: Oliver Polzer und Thomas König sind die Kommentatoren der Herrenrennen, Peter Brunner und Ernst Hausleitner jene bei den Damenbewerben. Aus den Zielräumen des Skizirkus melden sich alternierend Rainer Pariasek, Ernst Hausleitner, Andreas Felber, Alina Zellhofer, Oliver Polzer, Bernhard Stöhr, Caroline Pflanzl und Christian Diendorfer. Für die fachkundigen Kokommentare sorgen u. a. Thomas Sykora, Hans Knauß und Alexandra Meissnitzer sowie Armin Assinger, der bei den Speedbewerben in Kitzbühel und Gröden mit dabei ist. In ihre vierte Saison als Fachkommentatorin für Damen-Slalom und -Riesenslalom geht Niki Hosp.

Umfangreiche Ski-Weltcup-Packages auf sport.ORF.at, ORF-TVthek, ORF Ski alpin und im ORF TELETEXT

sport.ORF.at, ORF-TVthek und das für die neue Saison upgedatete „ORF Ski alpin“-Angebot schnüren auch heuer wieder im Web und via App ein umfangreiches, minutenaktuelles und multimediales Package rund um den Ski-Weltcup. Vom traditionellen Auftakt in Sölden bis zum Finale werden laufend aktuelle Storys, Tabellen, Live-Ticker, interessante Social-Media-Postings und vieles mehr bereitgestellt. Live-Streams von den ORF-Fernseh-Übertragungen der Weltcuprennen sorgen außerdem dafür, dass alle Fans auch am PC, Laptop, Smartphone und Tablet direkt mitfiebern können. Umfangreiche Video-on-Demand-Angebote – inklusive eines „Im Fokus“-Themenschwerpunkts auf der ORF-TVthek – runden das Angebot ab.

Der ORF TELETEXT berichtet im Rahmen seiner Sportberichterstattung ab Seite 260 aktuell und umfassend über das Wintersportgeschehen, liefert Ergebnisse und Tabellen und bietet ebenfalls einen Live-Ticker während der Weltcup-Rennen an.

Das Ski-Weltcup-Opening live auf Ö3

Die Ö3-Sportredaktion berichtet live vom Skiweltcup-Opening in Sölden: Ö3-Sportchef Adi Niederkorn ist vor Ort und informiert die Ö3-Hörerinnen und -Hörer das ganze Wochenende über alle News, Highlights und Ergebnisse vom Riesentorlauf der Damen am 17. Oktober und der Herren am 18. Oktober.

