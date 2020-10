Tiroler Start-Up macht exklusives Reisen nachhaltig

Die Plattform "eco suites" präsentiert ausgewählte Hotels, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen & dem Anspruch nach Design und Komfort auf hohem Niveau gerecht werden.

Lienz, Tirol (OTS) - Mit ecosuites.travel beweist ein Tiroler Start-Up, dass Reisen mit nachhaltiger Orientierung auch komfortabel und luxuriös sein kann. Handverlesene Hotels werden auf der Website präsentiert und ihre Geschichten erzählt. Exklusive Empfehlungen, Hotspots und Trends finden sich dabei ebenso auf der Plattform wie eine detaillierte Beschreibung der Nachhaltigkeitskriterien, denen die vorgestellten Hotels entsprechen. Die Kriterien folgen international anerkannten Standards im Öko-Tourismus und darüber hinaus erfolgt die Selektion der Unterkünfte auch im Bereich Design & Konzeption. Dieser innovative Ansatz von eco suites verbindet somit beide Themenbereiche und präsentiert eine besondere Auswahl an Hotels, die umweltfreundliche Maßnahmen mit Stilbewusstsein vereinen.

Nachhaltigkeit kann so luxuriös sein.

„eco suites verdeutlicht, dass nachhaltig orientiertes Reisen ohne Kompromisse bei Gestaltung, Stil und Komfort möglich ist. In unseren sorgfältig kuratierten Hotels steht der Gast und sein Wohlbefinden im Vordergrund, gleichzeitig zeigen sie höchstes nachhaltiges Engagement – was sie dadurch erst zu einer eco suite macht“, so Marlene Rohracher, Gründerin der Plattform.

ecosuites.travel hat das Potential, das Suchverhalten von Reisenden nach der passenden Unterkunft nachhaltig zu verändern. In den Auftritt der Website hat die Gründerin viel Zeit investiert, um „ecosuites.travel übersichtlich, zugleich auf höchstem ästhetischem Niveau, angepasst an ein intuitives Nutzungsverhalten zu gestalten“. Entstanden ist eine stilvolle Präsentation der ausgewählten internationalen Hotels, die dem modernen Anspruch an die Vereinbarkeit von Umweltbewusstsein und Luxus gerecht werden. „eco suites entschleunigt die Urlaubsplanung bereits bei der Wahl, eco-friendly oder höchst komfortabel zu nächtigen. Die Entscheidung wird überflüssig. Unsere eco suites erfüllen beide Ansprüche und nehmen die langwierige Suche ab. ecosuites.travel ist gespickt mit zusätzlichen Informationen für den idealen Aufenthalt, aufbereitet in einem ansprechenden Design“, so Marlene Rohracher „Somit kann die Erholung bereits vor der Reise beginnen.“

eco suites wurde gegründet, um Aufmerksamkeit auf jene Unterkünfte zu lenken, die mit viel Engagement zu modernem, nachhaltigem Tourismus beitragen. Das Bewusstsein für Reisende zu stärken, eine nachhaltige Entscheidung zu treffen, ohne Verzicht auf Luxus und Komfort. ecosuites.travel erlaubt eine Hotel-Auswahl mit gutem Gewissen, da alle vorgestellten Unterkünfte durch ihre umweltfreundlichen und sozialen Maßnahmen die Erfüllung und Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien sicherstellen. Die Suche nach nachhaltigem Hotel-Luxus war nie einfacher.



