Der 3. Königsberger Medizindialog im Sconarium Bad Schönau

Sicherheit geht vor

Am 16. Oktober ist es soweit: Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr veranstaltet das Gesundheitsresort Königsberg auch heuer wieder den Königsberger Medizindialog – jedoch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen sowie Einhaltung der behördlich vorgegebenen Hygienemaßnahmen zur Covid-19 Prävention.

Aus diesem Grund findet der Medizindialog heuer auch nicht im Gesundheitsresort Königsberg statt, sondern erstmals im neuen, geräumigen Veranstaltungsraum der Kohlensäure-Erlebniswelt „Sconarium“. Das Sconarium befindet sich im Herzen von Bad Schönau und bietet ausreichend Platz um die notwendigen Sicherheitsabstände, sowie alle anderen Vorkehrungen, entsprechend den behördlichen Vorgaben, wie beispielsweise zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze oder aber eine regelmäßige Raumlüftung gewährleisten zu können. Die Veranstaltung wird somit in einem überschaubaren Rahmen auf großzügiger Fläche abgehalten. Aufgrund des regen Interesses ist das Platzkontingent für heuer bereits erschöpft.

Exzellente medizinische Kompetenz

Beste medizinische Kompetenz vermitteln wir nicht nur unseren Gästen im Gesundheitsresort Königsberg, sondern auch bei unseren wiederkehrenden Veranstaltungen. Im Rahmen des Medizindialogs erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm, vorgetragen von namhaften Referenten wie:

Mag.a pharm. Martina Anditsch, Leiterin Anstaltsapotheke AKH Wien

Dr. Christof Argeny, sowhat - Institut für Menschen mit Essstörungen

Dr. Christoph Reisner, Präsident der Ärztekammer für NÖ

Univ. Prof. Dr. Florian Thalhammer, AKH Wien, Medizinischer Universitätscampus

Prim. Dr. Hanspeter Stilling, Ärztlicher Leiter psychosoziale Gesundheit im Gesundheitsresort Königsberg



Die Expertise aller Vortragenden ist somit, wie auch im Vorjahr, ein Garant für die hohe Qualität des Königsberger Medizindialogs. Durch Kooperationen mit Universitäten und Krankenhäusern sowie einem gewissenhaften Qualitätsmanagement sind vermittelten Inhalte immer am neuesten Stand der Medizin.



Sconarium Bad Schönau: Die interaktive Kohlensäure-Erlebniswelt

In der interaktiven Erlebnisausstellung des Sconariums wird die Geschichte der Kohlensäure erzählt und welchen zentralen Anteil sie an der Bildung der Erdatmosphäre sowie an der Entstehung des Lebens hat. Neben der interaktiven Erlebnisausstellung befindet sich ein attraktiver Veranstaltungssaal mit einem Fassungsvermögen von rund 260 Sitzplätzen im Sconarium bei modernsten technischen Standards.

