SOS-Kinderdorf nimmt vertriebene Kinder aus Bergkarabach auf

Bitte um Spenden für Betreuung von Kindern und Familien – psychologische Unterstützung, Medikamente, Lebensmittel und Hygienepakete dringend benötigt

Wien/Jerewan/Baku (OTS) - Durch die Kämpfe in der Region Bergkarabach haben viele Menschen ihr Zuhause verloren, darunter auch viele Familien und Kinder. SOS-Kinderdorf hat 57 vertriebene Kinder aus Bergkarabach im SOS-Kinderdorf Kotayk in Armenien aufgenommen. Ein Großteil der Kinder sei von seinen Familien getrennt worden, einige seien zusammen mit ihren Müttern aufgenommen worden, berichtet Spartak Sargsyan, Leiter von SOS-Kinderdorf Armenien. Der Zustand der Kinder sei besorgniserregend. „Sie sind verängstigt und traumatisiert. Mehrere Kinder haben aufgrund ihrer aktuellen Erlebnisse aufgehört zu sprechen", sagt Sargsyan. Sie bräuchten dringend psychologische Unterstützung.



Seit der langjährige Konflikt um die Region Bergkarabach Ende September erneut ausgebrochen ist, seien bereits 20.000 Kinder, Frauen und alte Menschen vertrieben und 500 Menschen getötet worden, darunter auch Kinder. Sollten die Gefechte weiter eskalieren, befürchtet die Hilfsorganisation, dass noch deutlich mehr Menschen ihr Zuhause verlieren. Sicherheit und Wohl der Kinder seien in Gefahr. „Wir haben die Möglichkeit im SOS-Kinderdorf Kotayk 100 Menschen aufzunehmen“, so Sargsyan. „Zusätzlich können wir für Kinder und Familien temporäre Notunterkünfte in Zelten zur Verfügung stellen.“ Dafür werden Lebensmittel, Medikamente, Hygieneartikel und Unterrichtsmaterial benötigt. „Besonders wichtig für die Kinder und ihre Familien sind Expertinnen und Experten für psychosoziale Beratung und Unterstützung“, so Sargsyan. Dafür bittet SOS-Kinderdorf auch in Österreich um Spenden.







Unterstützung für Familien in Armenien aus Österreich



SOS-Kinderdorf ist seit den 90er-Jahren sowohl in Aserbaidschan als auch in Armenien aktiv. In Armenien unterstützt SOS-Kinderdorf Österreich gemeinsam mit der österreichischen Entwicklungshilfe gefährdete Familien. Neben der Beratung zu Erziehungskompetenzen steht der Aufbau eines stabilen Familieneinkommens im Mittelpunkt. SOS-Kinderdorf bietet Berufsberatung und Trainings an und stellt z.B. für Geschäftsideen Arbeitsmaterialien,a Geräte für die Landwirtschaft oder Nähmaschinen zur Verfügung. Die Programme werden aktuell weitergeführt.

In Aserbaidschan unterstützt die Organisation unter anderem Familien in der Grenzregion zu Bergkarabach. "Unsere Mitarbeiter sind im ständigen Austausch mit den Familien", sagt Rashad Huseynov, Leiter von SOS-Kinderdorf Aserbaidschan. In beiden Ländern bereitet SOS-Kinderdorf aktuell Nothilfe-Maßnahmen vor.

Für die Hilfe in Ländern wie Armenien und Aserbaidschan benötigen wir Spenden, die wir genau dort einsetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden.



