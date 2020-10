Ortsdurchfahrt Staatz verkehrssicher ausgebaut

Fahrbahnsanierung B 46 Staatz-Kottingneusiedl abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - In Anwesenheit von Landtagspräsident Karl Wilfing konnten kürzlich die Arbeiten für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Staatz im Zuge der Landesstraße B 46 fertiggestellt werden. Mit Kosten von etwa 500.000 Euro (Land Niederösterreich 450.000 Euro, Marktgemeinde Staatz 50.000 Euro) führte die Arbeiten die Straßenmeisterei Laa an der Thaya in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region aus. Die Fahrbahn wurde im gesamten Ortsbereich auf einer Länge von 660 Metern abgefräst und durch eine neue bituminöse Tragschichte wiederhergestellt. Auch konnten die bestehenden Gehsteige verbreitert werden. Die Planungen erfolgten durch die Straßenbauabteilung Wolkersdorf in enger Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Staatz.

Weites wurde die Fahrbahn der Landesstraße B 46 von Kilometer 23,6 bis Kilometer 24,7 im Freilandbereich zwischen der Kreuzung mit der L 20 und der Kreuzung mit der L 3067 auf einer Länge von rund 1,1 Kilometern saniert. Auf einer Fläche von insgesamt 11.900 Quadratmetern erfolgte unter Beibehaltung der Fahrbahnbreite der Abtrag der bituminösen Trag- und Deckschicht in der Stärke von acht Zentimetern. Anschließend wurde eine bituminöse Tragschichte sowie eine Dünnschichtdecke aufgebracht. Nach der Anpassung des Bankettes an den Neubestand wurde die Bodenmarkierung wieder aufgebracht. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 335.000 Euro, die zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen werden. Weitere rund 400 Meter der B 46 werden noch im Oktober bzw. November in einer einwöchigen Bauzeit ebenfalls erneuert.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

