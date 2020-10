Mit KI zum Profi-Vlogger: Videos stehen im Fokus der neuen Smartphone-Ära

Wien (OTS) - Um bei den Usern Anklang zu finden, müssen Smartphones echte Allrounder mit modernster Technik am Puls der Zeit sein. Vor allem der Kamera mit ihren Foto- und Videofunktionen kommt immer größere Bedeutung zu. Die Corona-bedingten Einschränkungen im persönlichen Kontakt haben diese Entwicklung noch einmal beschleunigt. ZTE trägt dem Trend mit seinem 5G-fähigen Video-Smartphone Axon 11 5G Rechnung. Mittels künstlicher Intelligenz ermöglicht es selbst Video-Neulingen, hochwertigen Content zu erstellen. Das Quad-Aufnahmesystem kompensiert Verwacklungen und lässt hochauflösende 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde entstehen.

Die allermeisten, die sich ein neues Smartphone wünschen, suchen nach einem multifunktionalen Endgerät, das ihnen den Alltag sowohl im Beruf als auch in der Freizeit erleichtert. Das Telefonieren stellt dabei nur noch eine von vielen Funktionen dar. So zeigt etwa eine Bitkom-Studie aus dem Vorjahr zur Handy-Nutzung unter Kindern und Jugendlichen, dass das Streamen von Musik und das Ansehen von Videos ganz oben auf der Prioritätenliste stehen[1]. Telefonieren rangiert erst dahinter auf Platz drei. Der globale Player und 5G-Pionier ZTE hat konsequenterweise den Fokus bei seinem neuen Smartphone ZTE Axon 11 5G auf die Videofeatures gelegt. „Videochats, Videostreaming und das Teilen von Inhalten über Social Media stehen bei den Userbedürfnissen ganz weit oben. Uns ist es daher wichtig, neben ultraschneller Datenübertragung hochwertige Content-Kreation so einfach wie möglich zu machen“, erklärt Christian Woschitz, CEO von ZTE Austria.

Videos mit KI-Unterstützung erstellen

Damit das gelingt, kommt eine Quad-Kamera mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) zum Einsatz. Das System besteht aus einer 64 Megapixel (MP) Super HD Hauptkamera, einer 8 MP Weitwinkelkamera, die bis zu 120 Grad erfassen kann, einer 2 MP Makrokamera sowie ebenfalls einer 2 MP Tiefenschärfekamera. „Mittels KI sorgen sowohl die Hauptkamera als auch die Weitwinkelkamera für die Stabilisierung der Videoaufnahmen. Erschütterungen und Verwacklungen werden dynamisch kompensiert. was die Videos schärfer und stabiler werden lässt“, so Woschitz. Mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde kann das ZTE Axon 11 5G Videos in 4K-Qualität aufnehmen und liefert beeindruckende Ergebnisse. Das 5G-fähige Endgerät erleichtert aber nicht nur die Erstellung von Bewegtbild-Content. Es lässt User auch ohne Verzögerungen in Echtzeit TV-Inhalte wie Shows oder Sportereignisse erleben und Videos ohne lästige Wartezeiten streamen.

Perfekt in Szene gesetzt

Neben scharfen und flüssigen Videos steht das ZTE Axon 11 5G auch für Fotos in Top-Qualität. Die Hauptkamera schafft es, selbst aus großer Distanz beeindruckende Details sichtbar zu machen – etwa die Uhrzeit auf einem weit aus der Ferne aufgenommenen Kirchturm. Der Makro-Modus wiederum lässt fotografierte Elemente, beispielsweise das Gesicht einer Katze, gestochen scharf und im wahrsten Sinne des Wortes hautnah erscheinen. Für optimale Bildergebnisse bedient sich das Smartphone einer KI-Szeneerkennung in jeder Lebenslage – ob es sich um Porträtfotos, Landschaftsbilder, Essen, Haustiere oder ein fotografiertes Dokument handelt. Zusätzlich zur Quad-Kamera verfügt das ZTE Axon 11 5G auch noch über eine 20 MP Selfie-Kamera mit Beauty-Filter.

Über ZTE Austria

Wien als Drehscheibe für Osteuropa: Der chinesische Technologiekonzern ZTE Corporation, ein führender Entwickler, Hersteller und Anbieter von Telekommunikationsgeräten und Netzwerklösungen, bedient seit 2009 von seinem österreichischen Standort aus mehr als 20 Mobilfunkbetreiber in der Region - Tendenz steigend. Zu den größten Kunden gehören inländische Telekommunikationsunternehmen wie Telekom Austria, Magenta Telekom und Hutchison Drei Austria. Österreich zählt zu den wichtigsten Standorten der ZTE Corporation und fungiert gleichzeitig als lokaler Hub für Osteuropa.





