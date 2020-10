Tanja Graf zu Covid-Infektionen im Tennengau: Hinschauen, aufpassen, Schutzmaßnahmen einhalten!

Salzburger ÖVP-Nationalratsabgeordnete äußert Unverständnis über Verhalten des Halleiner Bürgermeisters

Wien (OTS) - Sorge und Unverständnis äußert die Salzburger ÖVP-Nationalratsabgeordnete Tanja Graf angesichts der Aussagen des Halleiner Bürgermeisters, "der den Ernst der Lage offenbar nicht erkennen will und die Situation verharmlost, statt konsequent und im Interesse der Bevölkerung zu agieren", so Graf heute, Montag.

Graf, die selbst in Hallein wohnt, wundert sich über den SPÖ-Bürgermeister, "der sich – vor allem auf Social-Media-Kanälen – vehement und starrköpfig gegen die notwendigen Corona-Maßnahmen wehrt. Dabei geht es ja vor allem darum: die Gesundheit der Bevölkerung zu wahren, eine allfällige Reisewarnung von Deutschland, Quarantänen von Ortschaften und Grenzschließungen zu vermeiden."

"Wir müssen doch alle zusammenhalten und alles tun, damit sich diese Pandemie nicht weiter ausbreitet", sagt Graf zu den hohen Zahlen an Neuinfektionen im Tennengau. "Da gibt es nichts zu beschönigen. Den Menschen ist besser geholfen, wenn alle vorgesehenen Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Daher appelliere ich an den Bürgermeister von Hallein ebenso wie an die Bevölkerung in der gesamten Region, auf die eigene Sicherheit und Gesundheit und jene der Mitmenschen zu achten. Wegschauen hilft nichts – hinschauen, aufpassen, handeln muss jetzt die Devise sein", schließt die ÖVP-Mandatarin. (Schluss)

