Fahrbahnsanierung B 17 zwischen Wiener Neudorf und Guntramsdorf abgeschlossen

Landesstraße L 134 Klostertal in Gutenstein saniert

St. Pölten (OTS) - Die Landesstraße B 17 zwischen Wiener Neudorf und Guntramsdorf wurde mit einem Investitionsvolumen von rund 400.000 Euro saniert. Dabei wurde ab der Kreuzung mit der IZ Niederösterreich Süd Straße 2C in Wiener Neudorf bis zur Kreuzung mit der Viaduktstraße in Guntramsdorf auf einer Länge von 755 Metern die Fahrbahn der B 17 in einer Stärke von 13 Zentimetern abgefräst und mit dem Aufbringen einer zehn Zentimeter starken Trag- und einer drei Zentimeter starken Deckschichte wiederhergestellt. Unter halbseitiger Verkehrsführung führte die Arbeiten die Firma Gebrüder Haider in einer Bauzeit von vier Tagen durch. Abschließend wurde durch die Straßenmeisterei Mödling das Bankett den neuen Gegebenheiten angepasst. Die Kosten von rund 400.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Die Baufertigstellung fand heute im Beisein von Landesrat Martin Eichtinger statt.

Die Landesstraße L 134 im Bereich Klostertal im Gemeindegebiet von Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt-Land) wurde mit Kosten von etwa 550.000 Euro saniert. Die Arbeiten haben mit dem Abtrag der Bankette und der Erneuerung der Drainagen neben der Straße und der Entwässerungseinrichtungen durch die Straßenmeisterei Gutenstein im Mai begonnen. Auch die vorhandenen Bachmauern entlang der Landesstraße wurden durch die Straßenmeisterei Gutenstein instandgesetzt. Die Fahrbahn der L 134 wurde im Baulosbereich zur Gänze abgetragen. Anschließend wurde der Unterbau hergestellt und mit dem Aufbringen einer Trag- und Deckschichte wiederhergestellt. Die Fahrbahnsanierungsarbeiten wurden von der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Gebrüder Haider-Granit unter Totalsperre ausgeführt. Abschließend wurden durch die Straßenmeisterei Gutenstein die Bankette neu hergestellt, wo erforderlich Leitschienen neu aufgestellt, und diverse Restarbeiten ausgeführt. Die Gesamtbaukosten von 550.000 Euro trägt das Land Niederösterreich.

