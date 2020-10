Diözesane Ordenskonferenz St. Pölten hat neue Vorsitzende

Am 9. Oktober wurden Abt Georg Wilfinger OSB und Sr. Franziska Bruckner zu den beiden neuen Vorsitzenden der Ordenskonferenz in der Diözese St. Pölten gewählt.

Die Aufgaben der diözesanen Ordenskonferenz stellen einen wichtigen Beitrag dar für das Leben der Kirche als Volk Gottes. Gemeinsam mit allen Ordenschrist*innen unserer Diözese stellen wir uns den Herausforderungen in der persönlichen und gemeinschaftlichen Nachfolge des armen Christus. Die konkreten Anliegen und Fragen der weiblichen Mitglieder des geweihten Lebens unserer Diözese in die Beratungen einzubringen, darin sehe ich meine vorrangige Aufgabe als Stellvertreterin von Abt Georg Wilfinger in der neugegründeten gemeinsamen diözesanen Ordenskonferenz. Mögen wir mit Gottes Hl. Geist und seinem Segen das Leben in unserer Diözese auch in Zukunft mutig mitgestalten. Sr. Franziska Bruckner 1/2

Unsere gemeinsame Aufgabe wird es sein, sich für die Orden der Diözese zu engagieren, sie zu stärken, ihnen zu helfen, wichtige Themen gemeinsam zu besprechen und in dieser schwierigen Zeit ein wenig Hoffnung für die Zukunft zu vermitteln, soweit dies eben möglich ist. Getragen von unserem Glauben, unseren Ordensleitlinien, unseren Gemeinschaften, versuchen wir einen Weg zu finden, den wir trotz aller Herausforderungen mit Freude gehen wollen, in aller Klarheit, jedoch gemeinsam Abt Georg Wilfinger 2/2

Wien/St. Pölten (OTS) - Die Wahl fand vergangenen Freitag, 9. 10. 2020, im Benediktinerstift Melk unter Vorsitz von Geschäftsführer Peter Bohynik statt. Gewählt wurde von den Ordensoberen und -oberinnen der Diözese St. Pölten. Insgesamt 291 Ordensleute in 30 Gemeinschaften leben und wirken in der Diözese, davon 195 Ordensmänner und 96 Ordensfrauen.

Abt Georg Wilfinger neuer Vorsitzender

Abt Georg Wilfinger vom Benediktinerstift Melk ist der neue Vorsitzende der diözesanen Ordenskonferenz St. Pölten. In einer ersten Stellungnahme betont er die Stärke der Gemeinschaft. „ Unsere gemeinsame Aufgabe wird es sein, sich für die Orden der Diözese zu engagieren, sie zu stärken, ihnen zu helfen, wichtige Themen gemeinsam zu besprechen und in dieser schwierigen Zeit ein wenig Hoffnung für die Zukunft zu vermitteln, soweit dies eben möglich ist. Getragen von unserem Glauben, unseren Ordensleitlinien, unseren Gemeinschaften, versuchen wir einen Weg zu finden, den wir trotz aller Herausforderungen mit Freude gehen wollen, in aller Klarheit, jedoch gemeinsam ", so Abt Georg Wilfinger.

Georg Wilfinger, geboren 1969 in Immendorf bei Hollabrunn, wurde 1969 als Novize in Melk eingekleidet. 1973 legte er die Feierliche Profess ab, zwei Jahre später folgte die Priesterweihe. Seit 2001 ist er der 65. Abt des Stiftes Melk. Vor dem Zusammenschluss zur „Ordenskonferenz Österreich“ war er Vorsitzender der Superiorenkonferenz St. Pölten. Als Stellvertreter unterstützte ihn damals Rektor P. Schachinger CsSr.

Sr. Franziska Bruckner wird Stellvertreterin

Die Statuten der Ordenskonferenz sehen vor, dass auf die Posten des ersten und zweiten Vorsitzenden je eine Vertreterin der Frauen- und je einem Vertreter der Männeroden zu wählen sind. Dementsprechend übernimmt die Aufgabe als seine Stellvertreterin Sr. Franziska Bruckner, Generaloberin der Franziskanerinnen Amstetten. Sie will vor allem eine starke Stimme für die Ordensfrauen sein. Sr. Franziska Bruckner: „ Die Aufgaben der diözesanen Ordenskonferenz stellen einen wichtigen Beitrag dar für das Leben der Kirche als Volk Gottes. Gemeinsam mit allen Ordenschrist*innen unserer Diözese stellen wir uns den Herausforderungen in der persönlichen und gemeinschaftlichen Nachfolge des armen Christus. Die konkreten Anliegen und Fragen der weiblichen Mitglieder des geweihten Lebens unserer Diözese in die Beratungen einzubringen, darin sehe ich meine vorrangige Aufgabe als Stellvertreterin von Abt Georg Wilfinger in der neugegründeten gemeinsamen diözesanen Ordenskonferenz. Mögen wir mit Gottes Hl. Geist und seinem Segen das Leben in unserer Diözese auch in Zukunft mutig mitgestalten. “

Wie Abt Georg war auch Sr. Franziska bereits Vorsitzende der Regionalkonferenz der Frauenorden in der Diözese St. Pölten. Ihr zur Seite stand Sr. Rosa Wieser, Marienschwester vom Karmel. Sr. Franziska Bruckner ist gebürtige Waldviertlerin aus Kirchbach und feierte dieses Jahr ihren 60. Geburtstag. 1975 trat sie in die Gemeinschaft ein, legte 1986 die Ewige Profess ab und ist seit 2004 Generaloberin der Gemeinschaft.

Foto: Die beiden neuen Vorsitzenden Abt Georg Wilfinger und Sr. Franziska Bruckner. © Bohynik

